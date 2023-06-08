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上奇雲端服務連2月雙位數增長 5月營收占比達45%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
上奇旗下雲端服務事業連2月繳出雙位數增長的佳績，5月營收的占比更高達45%。（上奇科技提供）
上奇旗下雲端服務事業連2月繳出雙位數增長的佳績，5月營收的占比更高達45%。（上奇科技提供）

資訊服務廠商上奇（6123）今（8）日公布5月合併營收3.77億元，月增1%，年減7%。對此，上奇指出，5月營收表現，以雲端服務事業雙位數成長，貢獻整體營收45%，較4月營收占比43%再度提升，相當可觀。

至於旗下企業用戶事業則部分，上奇指出，目前專案交貨已告一段落，較去年表現減少，營收貢獻佔比48%；數位印刷事業營收佔比7%。若排除子公司Senco-Masslink 部分，5月份營收表現與去年同期持平，經常性收入(RR)比重佔76%。

展望第2季表現，上奇表示，公司將持續致力提增經常性收入(RR)的穩健成長，並更積極開拓亞洲雲端服務市場，使整體營運及獲利表現具可預期性及持續性。

營收 雲端服務

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