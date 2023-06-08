科學園區通過4件投資案 總額近37億元

國科會科學園區審議會第8次會議今天召開，通過4件投資案，投資總額新台幣36.7億元，有對外公開的3案，包括光電的科雅光電公司、生物技術的健亞生物科技，以及鼎祐電能；同時，還有6件增資案，合計增資約64.4億元。

國科會指出，科雅光電股份有限公司中科分公司，投資1.6億元，進駐中部科學園區的台中園區；其主要產品為指紋辨識模組、光學鏡頭系統模組及觸控板系統模組，以自有技術研製全新具競爭優勢的模組產品，並透過多元產品開發，維持市場競爭優勢。

國科會表示，科雅光電研發生產的指紋辨識模組，可增進指紋按鍵的指向性，易於燈光昏暗識別解鎖；光學鏡頭模組可應用於車載等多元領域，藉由豐沛的設計與製造能力，未來更將投入眼球追蹤技術開發，實現擴增、虛擬及混合實境的多重應用。

國科會指出，科雅光電新型觸控板的研發與開發，為使用者帶來更為便捷、省力的操作體驗；科雅光電的進駐，能促進中科園區光電產業技術的提升，為光電產業整體發展帶來正面助益。

鼎祐電能股份有限公司中科分公司，投資0.1億元，進駐中部科學園區虎尾園區。國科會表示，鼎祐電能主要提供科學事業數位能源管理及儲能系統的規劃、設計、整合及電力市場輔助服務，藉由與工研院綠能所、台灣特斯拉等技術合作，協助科學事業進行能源最佳化管理運用。

國科會表示，鼎祐電能為客戶建置能源管理系統及儲能設備，提供相關技術服務，並規劃參與電力交易市場，能有效抑制尖峰負載，穩定再生能源容量，延長輸電網設備生命週期，提供調頻備轉、即時備轉及補充備轉等全方位電能輔助服務，不僅對個體戶的能源使用管理有所幫助，也讓整體電網獲益，提升供電穩定及安全。

此外，健亞生物科技股份有限公司投資12億元，進駐新竹科學園區的生醫園區，其主要產品包括PMR新藥、GX17新藥以及創新醫材NF02。

國科會指出，健亞生物科技以「類新藥」模式將已上市藥品進行劑型、配方、劑量改以老藥新用的作法，尋找利基品項。

新劑型新藥PMR用於治療周邊動脈阻塞疾病所引發的間歇性跛足，目前已完成美國FDA要求各項臨床試驗評估項目；GX17是治療抗磷脂質症候群新藥，已完成美國FDA新藥臨床試驗申請，將啟動人體臨床試驗。

國科會表示，創新醫材NF02，則用於治療神經退化性疾病及癲癇等非癌症疾病的治療，即將在澳洲啟動臨床試驗。健亞生物科技開發模式適合國內目前產業規模，可視為切入國際市場的敲門磚。