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微星決戰618開跑 購買指定電競椅等全面75折起

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
MSI微星決戰618，瘋狂速殺全面75折起。微星／提供
MSI微星決戰618，瘋狂速殺全面75折起。微星／提供

微星（2377）決戰618熱烈開跑！即日起至2023/7/9於全省門市或網購平台，購買指定機殼、電源供應器或電競椅，全面75折起，最高享有NT$2,700現金折扣回饋，為您的荷包減輕通膨壓力。

微星MAG CH130 I FABRIC 採用柔軟灰色透氣布料，為常久坐的玩家，提供不悶熱的舒適感受。加寬 52cm、加深57cm 的座椅設計，符合人體工學結構，有效幫助您放鬆身體。高密度定型海綿 ( 45~48 kg/m³ ) 不僅觸感好，而且不易變形，搭配堅固的五星級鋼製底座（承重 150 公斤）提供高耐用的支撐力，非常適合人高馬大的玩家。決戰618優惠期間，MAG CH130 I FABRIC電競椅限時回饋價NT$7,990 (原價NT$10,690)，並隨貨附送電競椅專用地墊 (市價NT$1,990)。

微星全新ATX 3.0電源供應器可完全支援NVIDIA GeForce 40系列顯卡，符合PCIe 5.0和英特爾PSDG(電源設計指南)ATX 3.0標準。可承受高達2倍的總功率峰值和3倍的GPU功率峰值，同時使用原生16 PIN PCIe介面，可以輸送高達600W的功率，減少線材數量，優化組裝空間。618特惠檔期期間，MSI也同步推出MPG A1000G PCIE5電源限時優惠價 NT$4,990 (原價NT$6,490)，現折NT$1,500 ; MPG A850G PCIE5電源限時優惠價NT$3,990 (原價NT$5,390)，現折NT$1,400。

MSI MPG QUIETUDE 100S擁有多種降噪功能的靜音機殼。採用MSI獨家MEG SILENT GALE P12風扇，能夠為系統散熱提供足夠的氣流，同時保持低噪音。MPG QUIETUDE 100S機殼在整個系統中採用三個面板，並帶有可有效關閉噪音的吸音棉。

機殼 電競

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