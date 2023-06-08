日月光舉辦海洋日淨海活動 掃淨海底垃圾

日月光環保永續基金會動員全台6處潛水合作夥伴，舉辦「2023日月光海洋日」潛海淨海活動，透過超過600人次的淨灘、90人次的淨海，在聯合國世界海洋日的這一天，向人類賴以生存的海洋致敬，也展現日月光照護海洋的決心。

水上玩家行尹德成總教練說，海洋垃圾隨著洋流、東北季風一直帶進來怎麼撿都撿不完，剛開始在做淨海淨灘的時候，很多人笑我們傻！現在東北角潛水的人越來越多，因為環境乾淨了、魚變多了！如果透過日月光的號召全台灣各地都有人跟著這麼做，那連帶影響到的不只是海岸線，是整個台灣！

財團法人日月光環保永續基金會，在響應聯合國永續發展目標（SDGs）14「保育海洋生態」的理念下，成立「日月光環保潛水隊」2年多以來，積極投入推動海洋保護，帶領著海洋志工一同進行沙灘上、海底垃圾清除致力減緩海洋環境劣化。

今年更將拓展潛水隊服務量能，帶領龍洞、澎湖、墾丁、小琉球、綠島、蘭嶼等共6地潛水店合作，並結合周邊學校推廣海洋環境教育。

墾丁台灣潛水執行長陳琦恩表示，與鄰近國小辦理潛水畢業典禮已經邁入第5個年頭，透過潛水的方式帶領學生認識海洋、享受海洋，今年期待可以將這樣的服務延續到國中，特別邀請已經考取證照的在地師生一同參與海洋日淨海活動，培養參與者對於海洋的連結，成為從小扎根的環境教育種子。