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日月光舉辦海洋日淨海活動 掃淨海底垃圾

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
墾丁國中師生組織小小志工隊，定期投入海洋清潔工作，環境永續從小做起。照片／財團法人日月光環保永續基金會提供。
墾丁國中師生組織小小志工隊，定期投入海洋清潔工作，環境永續從小做起。照片／財團法人日月光環保永續基金會提供。

日月光環保永續基金會動員全台6處潛水合作夥伴，舉辦「2023日月光海洋日」潛海淨海活動，透過超過600人次的淨灘、90人次的淨海，在聯合國世界海洋日的這一天，向人類賴以生存的海洋致敬，也展現日月光照護海洋的決心。

水上玩家行尹德成總教練說，海洋垃圾隨著洋流、東北季風一直帶進來怎麼撿都撿不完，剛開始在做淨海淨灘的時候，很多人笑我們傻！現在東北角潛水的人越來越多，因為環境乾淨了、魚變多了！如果透過日月光的號召全台灣各地都有人跟著這麼做，那連帶影響到的不只是海岸線，是整個台灣！

財團法人日月光環保永續基金會，在響應聯合國永續發展目標（SDGs）14「保育海洋生態」的理念下，成立「日月光環保潛水隊」2年多以來，積極投入推動海洋保護，帶領著海洋志工一同進行沙灘上、海底垃圾清除致力減緩海洋環境劣化。

今年更將拓展潛水隊服務量能，帶領龍洞、澎湖、墾丁、小琉球、綠島、蘭嶼等共6地潛水店合作，並結合周邊學校推廣海洋環境教育。

墾丁台灣潛水執行長陳琦恩表示，與鄰近國小辦理潛水畢業典禮已經邁入第5個年頭，透過潛水的方式帶領學生認識海洋、享受海洋，今年期待可以將這樣的服務延續到國中，特別邀請已經考取證照的在地師生一同參與海洋日淨海活動，培養參與者對於海洋的連結，成為從小扎根的環境教育種子。

「日月光海域守護計畫」的範圍也在不斷擴展，今年全台累積開闢6大環保潛水隊站點，不僅預計舉辦40場次淨灘、40場次淨海活動，年度清運垃圾也可達至少6公噸，且透過不同地區的海洋特性做淨海延伸，「澎湖」導入珊瑚礁復育，預計2023年可復育550珠珊瑚。

串連綠島、蘭嶼、小琉球、澎湖、墾丁共同參與日月光海洋日淨海淨灘活動。照片／財團法人日月光環保永續基金會提供。
串連綠島、蘭嶼、小琉球、澎湖、墾丁共同參與日月光海洋日淨海淨灘活動。照片／財團法人日月光環保永續基金會提供。
新北市政府消防局潛水隊一同響應日月光海洋日為了海域守護盡一份心力。照片／財團法人日月光環保永續基金會提供。
新北市政府消防局潛水隊一同響應日月光海洋日為了海域守護盡一份心力。照片／財團法人日月光環保永續基金會提供。

日月光 環保 光環

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