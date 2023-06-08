快訊

影／5億男案今再開庭 賴母2度激動喊「兒子不可能跳樓」

NBA／保羅將被太陽裁掉？ 雙方討論中、美媒曝留隊可能性

逆轉！貴婦級網紅袁曼軒遭前公婆討豪宅 她扳回一城

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI加持 第一金投信：電競遊戲業下半年蓄勢待發

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年上修獲利三大電競次產業。廖賢龍／製表
今年上修獲利三大電競次產業。廖賢龍／製表

經歷通膨與升息考驗，生成式AI的科技發展升級、應用層面擴大，帶動去年營運與獲利落後的遊戲開發商、供應商，有機會在下半年出現獲利正增長！第一金全球 eSports 電競基金經理人林志映指出，從數位行動軟硬體產業的獲利循環觀察，產業享有不同的時間紅利，從2010年至2016年行動通訊科技大循環觀察，創新科技之腦半導體率先啟動獲利成長，緊接著是裝置平台商，最後則會交棒軟體與服務廠商，林志映強調，電競產業去年受需求減緩、遊戲開發時程延遲影響，下半年可望在AI應用加持驅動下，甩開逆風獲利動能蓄勢待發。

今年生成式AI相關發展，成為新一波科技循環的成長引擎，林志映說明，AI帶動新內容的創意、提升效率與生產力等，以微軟而言，AI技術的整合，已經從 ChatGPT、搜尋引擎，再進展到微軟AI版 office 365 等生產力應用程式串接，並推出收費機制等，AI發展引發科技大廠競相擴大資本支出投入。IDC預估，2021年至2023年微軟投入AI應用開發工具規模由2022年的61億美元，至2026年預估可達119億美元，年複合成長率達17.4%。

遊戲電競產業的進階發展與創新科技環環相扣，林志映表示，AI驅動的產業鏈也和電競次產業密切相關，其中，半導體、晶片等廠商開始出現需求與獲利復甦動能，從今年以來電競次產業獲利上修的情形觀察（見表），包括半導體（+80%）、系統軟（+20%），及電腦周邊設備（+10%）等，硬體、基礎設施成為獲利成長的第一棒，後續則可望促使遞延的遊戲開發時程追上進度，或帶動AI應用所衍生的遊戲創意。

林志映指出，近期 Nvidia 提供AI伺服器晶片，帶動訂單大幅成長，今年台北電腦展（Computex）中 Nvidia 發表與顯示器業者合作開發電競新技術規格顯示器等；蘋果 WWDC 年度供應商大會，新推出的作業系統更新、MR頭載裝置 Vision Pro 等，沈浸式體驗再升級，帶來後續電競產業軟體發展新的應用商機等。

下半年電競產業有機會出現成長動能，林志映說，投資聚焦美國、日本後續有新款遊戲推出的公司，特別是手遊部門持續成長標的，留意平台使用人數、利潤前景、股價是否低估等，下半年整體遊戲產業成長催化劑可關注像是：廠商遊戲排程上軌、平台結合品牌、購物、教育等發展、社交媒體結合、實境工具運用等帶來正向收入成長挹注能力。

AI 電競 半導體

延伸閱讀

微星攜手NVIDIA與清華大學 打造STEM協作學習環境

NVIDIA攜手微星與清大 打造NVIDIA X MSI STEM協作學習環境

2023未來學生智慧競賽成績出爐 中華大學奪4獎

基建股抗波動 納入配置

相關新聞

AI加持 第一金投信：電競遊戲業下半年蓄勢待發

經歷通膨與升息考驗，生成式AI的科技發展升級、應用層面擴大，帶動去年營運與獲利落後的遊戲開發商、供應商，有機會在下半年出...

AI新賽局／台積電先進封裝CoWoS十年熬出頭 將成營收第二隻腳

台積電董事長劉德音日前在股東會透露，AI風潮雖未立即為台積電帶來營收挹注，卻為台積電先進封裝帶來急迫需求，台積電為此決定加速擴產。 台積電釋放這項訊息，也意謂2.5D及3D IC的先進封裝，將成為AI晶片必須採用的封裝架構，讓台積電磨劍逾十年的先進封裝CoWoS，終於熬出頭。並與其他小晶片封裝（Chiplet），成為推出台積電營收成長的第二隻腳，台積電已決定加速擴充腳步，並帶領台灣封裝設備、材料廠，一起大啖AI商機。

大立光：拉貨動能月月強

大立光昨（7）日召開股東常會，在過去幾個月營運陷入低潮後，董事長林恩平總算釋出偏正向訊息，預期下半年是傳統旺季，目前看7...

瑞昱在美國控告聯發科

彭博資訊報導，台灣第三大IC設計廠瑞昱在美對台灣IC設計龍聯發科發動反托辣斯訴訟，並以「現代強盜貴族」（modern r...

非蘋品牌手機 競推新機

三星兩款折疊新機Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5即將於7月下旬亮相，折疊機再度成為市場話題...

三星新折疊機8月上市 台鏈補

智慧手機巨擘三星韓國總部昨（7）日首次證實，每半年一次的「Galaxy Unpacked」活動將在7月下旬舉辦，屆時將亮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦