AI加持 第一金投信：電競遊戲業下半年蓄勢待發

經歷通膨與升息考驗，生成式AI的科技發展升級、應用層面擴大，帶動去年營運與獲利落後的遊戲開發商、供應商，有機會在下半年出現獲利正增長！第一金全球 eSports 電競基金經理人林志映指出，從數位行動軟硬體產業的獲利循環觀察，產業享有不同的時間紅利，從2010年至2016年行動通訊科技大循環觀察，創新科技之腦半導體率先啟動獲利成長，緊接著是裝置平台商，最後則會交棒軟體與服務廠商，林志映強調，電競產業去年受需求減緩、遊戲開發時程延遲影響，下半年可望在AI應用加持驅動下，甩開逆風獲利動能蓄勢待發。

今年生成式AI相關發展，成為新一波科技循環的成長引擎，林志映說明，AI帶動新內容的創意、提升效率與生產力等，以微軟而言，AI技術的整合，已經從 ChatGPT、搜尋引擎，再進展到微軟AI版 office 365 等生產力應用程式串接，並推出收費機制等，AI發展引發科技大廠競相擴大資本支出投入。IDC預估，2021年至2023年微軟投入AI應用開發工具規模由2022年的61億美元，至2026年預估可達119億美元，年複合成長率達17.4%。

遊戲電競產業的進階發展與創新科技環環相扣，林志映表示，AI驅動的產業鏈也和電競次產業密切相關，其中，半導體、晶片等廠商開始出現需求與獲利復甦動能，從今年以來電競次產業獲利上修的情形觀察（見表），包括半導體（+80%）、系統軟（+20%），及電腦周邊設備（+10%）等，硬體、基礎設施成為獲利成長的第一棒，後續則可望促使遞延的遊戲開發時程追上進度，或帶動AI應用所衍生的遊戲創意。

林志映指出，近期 Nvidia 提供AI伺服器晶片，帶動訂單大幅成長，今年台北電腦展（Computex）中 Nvidia 發表與顯示器業者合作開發電競新技術規格顯示器等；蘋果 WWDC 年度供應商大會，新推出的作業系統更新、MR頭載裝置 Vision Pro 等，沈浸式體驗再升級，帶來後續電競產業軟體發展新的應用商機等。

下半年電競產業有機會出現成長動能，林志映說，投資聚焦美國、日本後續有新款遊戲推出的公司，特別是手遊部門持續成長標的，留意平台使用人數、利潤前景、股價是否低估等，下半年整體遊戲產業成長催化劑可關注像是：廠商遊戲排程上軌、平台結合品牌、購物、教育等發展、社交媒體結合、實境工具運用等帶來正向收入成長挹注能力。