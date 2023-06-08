蘋果新Mac加持 廣達股價奔波段新高、分析師預測出爐

AI狂潮席捲全球，廣達（2382）、緯穎等大廠在手 AI 伺服器訂單發威，帶動走勢，而代工大廠廣達近日股價也跟著狂飆，除了重回電子代工股王寶座，今（7）日更以120元開高走高，盤中一度漲至126元，上漲7.5元、漲幅達6.32%，再創波段高點，單日成交量更突破6.7萬張，相當驚人。

金融數據分析平台FactSet也釋出最新調查報告，團隊集結共19 位分析師，聯手對廣達提出估值，最高達135元 、最低為96元 ，中位數則落在112元。綜合評級方面，在全部19位分析師中，有17 位給出積極樂觀的評價、剩下2 位則秉持中立態度。至於在EPS方面上，該平台也給出中位數估值：2022年為7.5元、2023年7.51元、2024年8.63元、2025年9.45元。

據了解，廣達（2382）近年透過子公司雲達成功搭上輝達（NVIDIA）捲起的強勁AI狂潮，股價起飛、走勢強勁不斷狂飆，市場交投熱絡，；而廣達因專精「算力」相關的雲端運算與筆電代工，在市場競爭下更獨具優勢，隨著旗下汽車電子、AI伺服器產線開始放量，也躍升成為法人新寵。

蘋果（Apple）近年Macbook產品的市占率節節攀升，去年在PC市況陷入低迷之際，仍逆勢增長，可視為全球消費者愛用的主要品牌。而蘋果已在今年的全球開發者大會WWDC上，發表全新15 吋筆電MacBook Air，而過去幾代的組裝訂單，大多由廣達及鴻海（2317）拿下，今年蘋果傳也將組裝訂單全數交給這2廠負責，並且以廣達拿下的佔比較多，預估可帶來可觀的營收貢獻。