網家2022年報虧損 前總座仍領千萬薪資、詹宏志領逼近千萬

股東會前夕，網路家庭（8044）集團公布2022年財報，去年網路家庭全年虧損，但財報中「總經理及副總經理酬金」顯示，去年7月離職的前總經理蔡凱文仍領走了1,330萬的薪資與獎金。而就薪資來看，網路家庭的人資長陳幸琦去年領了566萬元，比集團總裁詹宏志的532萬元還高，不過詹宏志有獎金和董事酬金加持，最後全年仍領了909.8萬元，陳幸琦加計獎金則為726萬元。

去年7月蔡凱文辭職後，8月初新任總經理張瑜珊上任，根據年報，張瑜珊的酬金級距，落在200萬到350萬元間。蔡凱文即使年中離職，領取的總酬金級距仍是集團主管中最高，落在1,000萬-1,500萬間。

去年網路家庭股東會中，詹宏志曾經承諾：「如果今年我沒有辦法讓獲利改善，我會把我的薪資變成0、執行長薪資變成二分之一。」以此表示改善獲利的決心。最後新總經理「力挽狂瀾」讓第4季每股獲利0.06元，讓詹宏志「達標」領到去年薪水。不過，今年詹宏志發布內部信件表示，因為去年績效不佳，今年將不發績效獎金，他自己則自今年1月起不領薪水。