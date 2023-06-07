NVIDIA攜手微星與清大 打造NVIDIA X MSI STEM協作學習環境

NVIDIA（輝達）今（7）日宣布攜手MSI微星科技，為清大資工系和資應所學生，打造STEM協作學習環境，提供MSI微星科技旗下搭載NVIDIA® GeForce RTX 4070筆記型電腦繪圖處理器（GPU）的Pulse 17電競筆電與經NVIDIA Studio認證、搭載NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti筆記型電腦GPU的Creator Z17創作者筆電。透過NVIDIA GeForce RTX平台的加速運算能力，協助清大師生接軌AI、VR與生成式AI產業趨勢，而未來NVIDIA也將提供工作坊課程資源，進一步提升次世代STEM人才必備的實作經驗技術能量。

清大為台灣培育頂尖科技人才的搖籃，從AI模型的訓練與推論、VR模擬環境的即時互動等研究與課程內容，都高度仰賴顯示卡的運算資源，生成式AI的問世，更大幅度推升了GPU加速運算的需求。為此，NVIDIA與微星科技（MSI）攜手，結合軟、硬體優勢，提供清大高效能電競及創作者筆電並開設工作坊課程，以利師生快速進行AI模型建構與訓練流程、測試VR模擬環境互動效果等實作練習，提升學習成效。

清華大學執行副校長兼國科會人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富表示：「AI（人工智慧）技術發展一日千里，清大非常感謝NVIDIA與MSI提供尖端設備，幫助本校資工系、資應所學生在相關課程與工作坊中實作練習，提升整體學習效率及樂趣。清華大學期待未來結合產官學研資源，與NVIDIA推動AI University中心，深化更多合作，並邀請專家業師共同開設Omniverse、生成式AI等相關課程與工作坊，培育AI人才並有效銜接技術前沿趨勢。」

MSI行銷副總經理程惠正表示：「很榮幸與NVIDIA、國立清華大學合作，為潛力學子提供各有不同定位及功能的設備。期待透過MSI高效能筆電順暢且穩定的使用體驗，幫助校園培育更多AI專才，滿足產業對STEM人才的需求，進一步提升台灣產業國際競爭力。」

NVIDIA台灣區業務協理邾亦為表示，非常榮幸能與MSI一同為清資工系和資應所師生打造STEM協作學習環境，透過NVIDIA GeForce RTX GPU帶給清大師生們強大的運算資源，以利執行AI、VR等高效能需求的應用及實作，藉由產學間的緊密合作，進一步推動台灣AI發展。