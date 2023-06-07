經濟部：東南亞布局日益重要，台企去年投資超越中國

經濟部投資業務處處長張銘斌今（7）日提出數據，重申東南亞國家對台企日益重要。他說，2016年政府推動新南向政策以來，去（2022）年台灣企業對新南向國家投資額52.72億美元，較2016年23.8億美元成長121.4%，首度超越對中國大陸投資的50.46億美元。

張銘斌說，台商投資布局以越南、泰國、印尼居多，近年在新加坡也逐漸出現投資半導體產業的案件，為因應歐美國家終端市場需求，台商也開始積極評估前往印度設廠。如何持續協助台企海外投資，是政府政策一大重點。

KPMG安侯建業主席陳俊光說，近年全球歷經供應衝擊、地緣政治情勢多變，企業所面臨的挑戰愈加難以預測，為因應市場變局、減緩衝擊與影響，企業需保有靈活配置以抵禦市場波動。目前全球各大企業已積極制定策略，透過跨境投資、增加供應鏈地域多樣性，更彈性面對不確定的國際政經局勢。

陳俊光建議，企業領導者應善用併購策略、擴張集團版圖，以及透過數據賦能，合理分配資源才能使企業持續在變革的環境中穩步前行。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈今日也演講分析全球供應鏈持續重組，各大國家積極實施戰略布局趨勢，如：歐盟採取開放性戰略自主、美國從企業回流到友岸外包、越南加速產業在地化等，並建立起產品自主供應鏈：然而，跨國企業為分散風險，越來越多廠商戰略性分散供應鏈，加速生產分區、分流東南亞布局，台灣也成為全球供應鏈的一環。

徐遵慈建議，台商應持續關注全球氣候行動與綠色轉型、勞動人權議題，以及國家核心關鍵技術之保護議題，強化台商與各國供應鏈合作可能性。

和碩科技總經理暨執行長鄭光志指出，和碩科技已在墨西哥、印度、越南、印尼4個國家工廠部署超過2萬人，2018年開始至印尼設廠，印尼廠2020年啟用，2021年前進越南，印度、墨西哥則在2022年啟用，如今全球化如火如荼展開，但實際執行上仍需要時間文火慢煮。

鄭光志認為，在全球化管理課題上，供應鏈的建立與重新佈署、取得重要人才與融合、分散與區域化的協同運作，都是電子業全球布局必須面對的挑戰，才能決定全球布局據點的最佳營運模式。

技嘉科技製造事業群總經理孟憲明認為，企業面對供應鏈移轉的衝擊時，可回歸供應鏈運作模型（Plan、Source、Make、Deliver、Return）思考，針對不同的營運模式、市場及成本等面向。