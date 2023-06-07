光罩擴產效益顯現 5月營收月增11%

光罩（2338）今日公布112年5月合併營收為6.31億萬元，月增11%，和去年同期持平；累計112年1-5月累計合併營收為27.63億6元，年減9%。

光罩表示，因擴產效益帶動5月營收月增11%，由於新的光罩生產設備完成調適並且投入生產，而下半年逐漸進入消費性電子旺季，半導體客戶的光罩開案需求逐漸增加，台灣光罩的新增產能得以適時地滿足客戶的訂單交期。

光罩強調，由於光罩業務持續成長，目前占集團的營收比重已來到58%水準。而受半導體景氣拖累的子公司如美祿與群豐科技則占集團營收比重合計下降至25%水準。至於專注於散熱技術的艾格生科技則受惠於雷射與光通訊應用，營收快速成長，目前占集團營收比重已近10%水準。

展望下半年，台灣光罩的新增產能將提升高階光罩的營收佔比，而集團子公司的業務也展現出強勁的成長動能，因此台灣光罩營收將會逐月成長，公司經營階層對於達成本年度營運目標仍然深具信心。