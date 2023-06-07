AI方案、任天堂薩爾達遊戲點火 展碁國際今年營運喊衝

宏碁（2353）集團旗下展碁國際（6776）今（7）日召開股東常會，展望後市，展碁總經理林佳璋表示，旗下代理的遊戲大廠任天堂，近期大作《薩爾達傳說：王國之淚》一上市即造成全球粉絲玩家轟動，市場熱烈反應、產品大賣，助攻整體買氣。此外，在AI市場布局上，隨著微軟 Azure OpenAI 提供 ChatGPT 功能，展碁整合 Adobe 與其他軟硬體產品應用，推出AI相關解決方案，協助中小企業運用AI提高生產力及工作效率。

展碁股東會承認2022年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，展碁2022年合併營收232.8億元，年增9.3%，稅後淨利達4.15億元，年增21.74%，每股盈餘5.09元，會中通過配發3.5元現金股利，再創歷史新高；除此之外，亦在股東會順利完成董事改選。

林佳璋表示，受全球景氣影響，展碁為分散風險並持續穩定帶動成長動能，逐步轉型夥伴經濟通路平台；在軟體方面，展碁是微軟CSP雲端服務供應商，透過打造雲端市集商業模式，不僅提供微軟公有雲服務外，還將經銷夥伴專有軟體服務放上展碁雲端市集平台銷售，使企業能一次選購數位轉型所需的相關服務，藉此延伸夥伴經濟效益。

此外，在AI市場布局上，隨著微軟 Azure OpenAI 提供 ChatGPT 功能，展碁整合 Adobe 與其他軟硬體產品應用，推出AI相關解決方案，協助中小企業運用AI提高生產力及工作效率。旗下代理的遊戲大廠任天堂，睽違六年推出的遊戲大作《薩爾達傳說：王國之淚》一上市即造成全球粉絲玩家轟動，市場熱烈反應、產品大賣，助攻整體買氣。

另，５月中旬展碁於台中Lalaport開設「Weblink 任天堂授權商品旗艦店」引進任天堂主機、遊戲、豐富周邊產品等，將有助於業績持續成長。

台灣儲能需求日益漸增，看好未來儲能市場商機，下半年展碁將與宏碁集團旗下智頻科技合作推出家／商用儲能設備，電池採最新、最安全的防爆磷酸鋰鐵的材質，大容量電池1000 Wh 1度電可擴充到3度電、1500W大功率輸出，可供冰箱、微波爐、吹風機等多數電器使用；外型方面，產品結合白色美學設計，體現家居生活風格，且無論是室內、戶外皆方便攜帶使用。

展碁積極跨足新領域，打造夥伴通路平台，透過代理多元產品線來改善獲利結構。林佳璋指出，保健食品是展碁多元通路的一環，「究簡單」保健產品採用全球優質保健食品原料製作，陸續將推出葉黃素、纖體美顏等相關產品，用足量的關鍵成分來保障品質，讓消費者感受到產品的效果。另外，設計師品牌「澤邦生活」，接下來也將推出鋁合金折疊腳踏車，搭配日本 Shimano 高檔變速系統，讓僅11公斤的車身易於收納，提升日常生活便利性，還能減少碳足跡為環保盡一份心力。