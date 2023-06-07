蘋果新Mac傳泰國生產、瑞儀供料 蘋鏈廣達、鴻海獨拿組裝大單

蘋果（Apple）全新15吋 MacBook Air 正式在全球開發者大會 WWDC 中發表，近日有供應鏈業者透露，這次蘋果新機，主要由背光模組廠瑞儀（6176）獨家提供模組料件，再交由代工大廠廣達（2382）、鴻海（2317）來組裝，這次蘋果的組裝訂單，一樣全部由這2大廠全拿，其餘新加入供應鏈的業者，並沒有分到任何訂單。

據了解，蘋果 Apple 全球開發者大會 WWDC 近日以線上的形式盛大登場，去年引進 MacBook Air 13 M2 版，今年重頭戲則是15 吋 MacBook Air，這款號稱歷年最大螢幕尺寸的15吋筆記型電腦MacBook Air，除螢幕尺寸外，其餘外觀跟目前發售的 MacBook Air 類似，而過去幾代的組裝訂單，大多由廣達及鴻海拿下，今年蘋果傳也將組裝訂單全數交給這2廠負責。

蘋果近年與旗下供應商積極將產線轉出中國，除藉此擺脫對中國的依賴，也規避美國對中國進口商品課徵高關稅的風險，而這款最新的 MacBook Air 傳也將移轉生產基地至泰國，而代工業者廣達旗下泰國廠，目前已有能力進行伺服器、消費性電子、一體成型機與筆電等產品的組裝，且產能及良率皆已相當成熟，剛好可以支應蘋果訂單的需求。

至於另一代工業者鴻海（2317）及旗下觸控模組大廠業成 GIS-KY 也有望受惠，而這款新品採用螢幕為15.5吋大小，其邊框比13吋窄一些，整體外型設計都與M2版 MacBook Air 風格類似，且搭載M2或M2 Pro晶片，使充電效率大增，若這款旗艦產品真的移轉至泰國生產，將是 MacBook 首度在中國以外的地方生產。