快訊

竹北天坑又現「裂縫圍城」 居民諷神預言：說好的改善呢

新光金改選前48小時 吳東進、吳東亮大和解能化為共治？

李靚蕾不藏了！首揭官司勝訴內幕 沒掉1滴淚卻有驚人發現

蘋果新Mac傳泰國生產、瑞儀供料 蘋鏈廣達、鴻海獨拿組裝大單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
新 MacBook Air 傳將在泰國生產，其中將由瑞儀供料，而廣達、鴻海負責組裝。（擷取自路透社）
新 MacBook Air 傳將在泰國生產，其中將由瑞儀供料，而廣達、鴻海負責組裝。（擷取自路透社）

蘋果（Apple）全新15吋 MacBook Air 正式在全球開發者大會 WWDC 中發表，近日有供應鏈業者透露，這次蘋果新機，主要由背光模組廠瑞儀（6176）獨家提供模組料件，再交由代工大廠廣達（2382）、鴻海（2317）來組裝，這次蘋果的組裝訂單，一樣全部由這2大廠全拿，其餘新加入供應鏈的業者，並沒有分到任何訂單。

據了解，蘋果 Apple 全球開發者大會 WWDC 近日以線上的形式盛大登場，去年引進 MacBook Air 13 M2 版，今年重頭戲則是15 吋 MacBook Air，這款號稱歷年最大螢幕尺寸的15吋筆記型電腦MacBook Air，除螢幕尺寸外，其餘外觀跟目前發售的 MacBook Air 類似，而過去幾代的組裝訂單，大多由廣達及鴻海拿下，今年蘋果傳也將組裝訂單全數交給這2廠負責。

蘋果近年與旗下供應商積極將產線轉出中國，除藉此擺脫對中國的依賴，也規避美國對中國進口商品課徵高關稅的風險，而這款最新的 MacBook Air 傳也將移轉生產基地至泰國，而代工業者廣達旗下泰國廠，目前已有能力進行伺服器、消費性電子、一體成型機與筆電等產品的組裝，且產能及良率皆已相當成熟，剛好可以支應蘋果訂單的需求。

至於另一代工業者鴻海（2317）及旗下觸控模組大廠業成 GIS-KY 也有望受惠，而這款新品採用螢幕為15.5吋大小，其邊框比13吋窄一些，整體外型設計都與M2版 MacBook Air 風格類似，且搭載M2或M2 Pro晶片，使充電效率大增，若這款旗艦產品真的移轉至泰國生產，將是 MacBook 首度在中國以外的地方生產。

MacBook 蘋果 MacBook Air

延伸閱讀

蘋果發表Vision Pro為日本供應鏈點燃希望 大廠人士：期待VR的推廣

蘋果CEO有沒有在用ChatGPT？庫克回答：當然有

蘋果MR頭盔拆解供應鏈 三光學廠出列

大摩：蘋果MR頭盔10月出貨 長線動能佳

相關新聞

劉德音：AI激勵 台積前景光明

台積電董事長劉德音昨天表示，輝達董事長黃仁勳電腦展來台掀起ＡＩ旋風，確實為ＡＩ更多應用帶來很大激勵，也讓台積電訂單增加，...

全球布局 台積晶片將採區域訂價

台積電繼美國亞利桑納州廠設廠後，台積電董事長劉德音昨天證實將評估在日本設立第二座晶圓廠，仍會鎖定特殊製程，但設廠土地尚未...

自建電廠？台積：太複雜了 續買綠電

台積電一年用電量近兩百億度，是否評估過自建電廠？台積電董事長劉德音昨天在股東會坦承，台積電確實曾經評估過自蓋電廠，最後不...

Vision Pro…庫克：現實和數位世界無縫融合

蘋果ＷＷＤＣ全球開發者大會昨天發表首款ＭＲ（混合實境）頭戴式裝置Vision Pro，蘋果執行長庫克表示，這個裝置的用途...

分析師：Vision Pro具指標意義

蘋果公司在台北時間昨天凌晨正式對外發表首款ＭＲ（混合實境）頭戴式裝置Vision Pro，這原本是好事一樁，但Visio...

外資樂觀看蘋果MR

蘋果ＷＷＤＣ全球開發者大會公布相關新產品，其中混合實境（ＭＲ）頭盔正式面市。外資圈對此多抱持正向觀點，摩根士丹利（大摩）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦