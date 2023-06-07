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精測總經理黃水可：目前已看到黎明 第3季重回成長軌跡

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可表示，公司目前業務已看到黎明，客戶訂單回升，第3季會回到成長軌跡。記者簡永祥/攝影
精測總經理黃水可表示，公司目前業務已看到黎明，客戶訂單回升，第3季會回到成長軌跡。記者簡永祥/攝影

晶圓檢測大廠精測(6510）今( 7 )日召開2023年股東常會，會中通過2022年度財務報告，合併營收43.89 億元，在半導體景氣反轉向下衝擊後全年仍交出逆勢成長佳績，全年稅後淨利歸屬於母公司業主7.71億元，每股盈餘23.50 元，股東會決議配發股東現金股利每股約11.75元，股利配發率維持50%水準。

精測總經理黃水可會後接受採訪時，公司目前業務已看到黎明，客戶訂單回升，未來就等何時陽光普照，可以確定精測最壞情況已過，第3季重回成長軌跡。

精測今日股東會也進行董監事改選，當選的四席董事分別為，中華投資公司代表人馬宏燦、中華投資代表人陳榮貴、中華精測總經理黃水可、翔發投資公司代表人陳恒真；另有三席獨立董事為，台灣大學科技政策與產業發展研究中心執行長詹文男、臺灣大學管理學院會計學系教授吳琮璠、玫瑰道明法律事務所主持律師邱晃泉，股東會票選出董事會成員共計七席。

精測表示，去年度透過數位轉型，導入智慧設計、智慧製造，在產品多元組合、客戶分散與全球佈局綜效，雖然繳出全年營收逆勢成長佳績，但也因產品的多元化，其初期研發驗證與提升良率所需資源增加，衝擊公司的毛利率，致使去年度的毛利率略減至52 %，預計該營運策略的調整，將有助於面對未來產業多變的挑戰。

展望2023年，半導體產業景氣落底、正朝向復甦之路，諸多應用如人工智慧(AI)、AR/VR、物聯網(IoT)、車用、高速運算(HPC)、5G、智慧醫療等都需要依賴半導體技術的進步來啟動更多的創新，面對晶片微型化與異質整合的發展，將帶動晶圓測試混針探針卡的需求，近期本公司全新混針探針卡已驗證完成進入量產技術，與此同時，於全球年度大展美國SWTest 2023上展示全新微間距Pitch 0.3mm、超高縱橫比75之測試介面板、最新可量測PAM4高速112Gbps訊號之測試載板、以及自製高速Coaxial Socket，因應客戶各類型次世代晶片高階測試需求。

股東會 中華精測

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