聯詠5月營收月增逾2% 法人：成長幅度優於同業

聯詠（3034）5月營收月增2.6%，法人機構表示，產業供應鏈經過三至四季調整，今年第2季庫存水位恢復正常，特別是中國618備貨需求和新產品推出，預期出貨量將溫和成長。

其中，以各產品來看，Driver IC的季出貨量增加，中小尺寸增加最大，來自OLED和VR新產品推出，中國新機TDDI出貨也關始增加下，保守預估第2季每股稅後純益（EPS ）約9.2元。

在各產品線展望上，分析師指出，輝達近期帶動生成式AI商機，應用以雲端為主，而聯詠則著墨Edge AI邊緣運算，兩者有所差異，但預期隨著雲端運算速度越來越快，邊緣裝置端也勢必跟上。

聯詠SoC已搭載自行開發的NPU，透過AI算力深度學習，提高影像處理與畫面品質，即便在低噪情況下出現雜訊，也可藉由AI濾除，目前包括安防智慧監控、行車影像及居家照護醫療都已落地；也預期T-CON將導入AI；搭載AI晶片平均銷售單價ASP也較高，相關商機值得期待。

由於庫存已回到健康水準，雖下半年全球仍處通膨環境、高利率等總經不確定因素仍在，市場能見度有限，但年底歐、美、中購物旺季的終端需求是仍可期待，第3季在新產品貢獻下，營收有機會向上。