穩懋5月營收創今年以來新高 法人看好3Q還可上揚

穩懋（3105）由於手機相關產品線補庫存需求增溫，5月營收為今年以來單月新高，法人機構指出，觀察目前接單狀況，預估第2季產能利用率高於第1季，此外，iPhone新機開始拉貨，今年第1至第3季營收有機會逐季增加。

分析師指出，由於手機相關產品線補庫存需求增溫，穩懋5月營收增加至13.6億元，月增27.2%。觀察目前接單狀況，預估第2季穩懋的營收增加至35.2億元，季增23.2%，整體產能利用率高於第1季，本業表現隨之改善。

此外，iPhone新機相關產品線通常於第2季季末至第3季季初間開始拉貨，預估將為下半年重要營收動能，穩懋仍有旺季效應可期，第1~3季營收有機會逐季增加。