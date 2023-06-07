Vision Pro…庫克：現實和數位世界無縫融合

蘋果ＷＷＤＣ全球開發者大會昨天發表首款ＭＲ（混合實境）頭戴式裝置Vision Pro，蘋果執行長庫克表示，這個裝置的用途將是使現實世界和數位世界「無縫融合」。

蘋果Vision Pro整合虛擬實境（ＶＲ）與擴增實境（ＡＲ）功能，外觀像滑雪眼罩，沒有Meta Quest裝置那麼笨重。並支援「空間音訊」功能，透過調整「數位旋鈕」可進入「空間環境」享受沉浸感。同時搭載EyeSight功能，當有人靠近使用者時，會自動偵測讓使用者看到靠近的人；在進行FaceTime通話時，Vision Pro還會透過機器學習技術所打造數位人像呈現在畫面上，並即時反映使用者的臉部及手部動作。

蘋果也為Vision Pro設計了全新的Optic ID安全認證系統，透過分析使用者虹膜進行比對以迅速解鎖，使用者的Optic ID資訊完全加密儲存在設備上，與Face ID一樣，可用來解鎖、Apple Pay、取用iCloud鑰匙圈，同時保有最安全的隱私權。

隨著蘋果首款MR裝置Vision Pro問世，虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）代表的元宇宙商機有望進一步擴大。

從產業發展來看，蘋果加入此一戰場，對ＶＲ、ＡＲ產業無疑是注入一劑強心針，特別是在ＡＩ產業興起後，不少分析師都認為ＶＲ、ＡＲ恐將沒入歷史洪流，而蘋果投入這個領域，透過其強大的生態鏈，勢必擴大。宏達電董事長王雪紅就說，「身為ＸＲ與全球科技產業的創新領導者，對於蘋果也加入充滿想像的ＸＲ領域，我們誠摯歡迎」。

資產管理公司Wedgewood Partners投資長羅爾夫說，口袋深又是科技迷的早期採用者，將會去買Vision Pro，但仍需數年才可能對蘋果造成任何實質影響。他指出，頭戴裝置雖還沒有大眾市場，但Vision Pro的技術仍值得肯定，「使我想起個人電腦革命最早期的那段日子」，個人電腦問世後多年，才躍為主流商品，「Vision Pro亦復如此」。