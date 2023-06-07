政府說不缺電「我們只能相信」 劉德音籲檢討綠能政策

台積電董事長劉德音昨天表示，政府說二○二五年不缺電，「我們只能相信」。面對股東關切台積電如何因應地緣政治風險，劉德音則說，「台積電不是地緣政治的引爆點，但很多國家都知道，沒有晶片供應，會是很大災難，台積電對半導體產業具有穩定作用」。

要有新方法投資綠電

此外，劉德音指出，俄烏戰爭後，各國加速綠能發展腳步，台灣綠電發展過慢，綠電不足恐不僅讓企業無法在淨零碳排路徑順利達標，並面臨其他國家課徵碳稅等壓力，影響競爭力。他建議政府重新檢討綠能政策，要有新方法投資綠電工程，讓廠商跟全世界競爭。

綠電不足難滿足客戶

劉德音認為台灣綠電發展慢，遠比歐洲、美國慢，台積電卡在中間，買太多綠電會讓其他人買不到，買太少則公司無法達到ＥＳＧ（環境、社會及公司治理）。因台灣綠電不足，他說，「公司將無法達到最大客戶要求，必須在二○三○年達到碳中和的目標。公司只有努力幫助政府把這個做得更快，二○三○年沒辦法達到，經營團隊思考在二○三○年到二○五○年之前哪一年可以做到」。

沒晶片供應會是災難

劉德音昨天在主持台積電一一二年股東常會時，回應股東關切的地緣政治風險及是否擔心缺電等議題。台積電今年的股東會是新冠疫情爆發後，首次讓股東與媒體參與，但因考慮分流，仍選在新竹國賓飯店舉行，但有股東建議疫情緩和後能恢復在台積電新竹總部舉行，並在會後參觀台積創新館，感受台積電創新成就並增加持股信心。

「股神」巴菲特先前以地緣政治風險為由出售台積電股票，因此昨天股東會一開始議題即聚焦台積電的地緣政治對策。劉德音說，地緣政治不是一個企業或一個國家能左右，「台積電不是地緣政治的引爆點，但現在很多國家都知道，沒有晶片供應會是很大災難」。

他說，半導體在台灣可以讓地緣政治問題calm down（冷靜），若台灣半導體做得更好，美中也會有更多的考慮，在地緣政治緊張中具有穩定作用。

台積要提高基本價值

有股東關注台積電股價表現不如多數科技廠，劉德音說，今年以來漲較少且一直圍繞地緣政治議題，但台積電無法離開也不需要抱怨，大家都在同一條船上，台積唯一能做且要做就是提高基本價值，持續技術領先、擴大製造領先、海外布局，讓客戶信賴更穩定。

對於股東關心台灣是否會有缺電缺水的風險？劉德音說，政府認為電是夠的，「我們只能相信」，但公司也會有所努力。「綠電不足確實會影響台灣整體競爭力」，建議政府應重新檢討綠電政策。

劉德音說，「俄烏戰爭之後，全球綠電發展速度突然變快，這是台灣五年前沒看到的，今天要讓台灣繼續投資綠電工程，可能要有新的方法來讓廠商跟全世界競爭，這是公司正在做的。」