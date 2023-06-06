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企業文化「水土不服」…台積電太操激怒美員工 網揶揄：沒台灣肝想得美

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
不少美國員工對台積電的公司文化感到不習慣，認為台積電並未為美國做好準備，此消息一出隨即引發網友熱烈討論。圖／聯合報系資料照片
不少美國員工對台積電的公司文化感到不習慣，認為台積電並未為美國做好準備，此消息一出隨即引發網友熱烈討論。圖／聯合報系資料照片

近日外媒報導，有不少員工對台積電（2330）的公司文化感到不習慣，認為台積電並未為美國做好準備，此消息一出隨即引發網友熱烈討論，有網友表示：「張忠謀遲遲不願去設廠，是有原因的！」、「現在才知道台積電怎麼做起來的喔，沒台灣肝想得美」、「還想把台積整個搬走，水土不服了」、「不意外，美國人又不愛輪班」。

根據外媒報導，有工程師分享，他在辦公室睡了一個月，基本一天工作12小時，周末要輪班常態，認為工作與生活上難以取得平衡；也有台積電員工表示，在招聘人員時發現，台積電嚴苛的企業文化、嚴格的標準和長達數月的海外培訓要求等因素，都會使美國員工卻步。

有許多網友表示：「歐美那種工作態度根本不適合半導體代工」、「不爽不要做啊爛草莓」、「早說了，學不來的」、「美國人都草莓嗎」、「是美國人沒準備好吧…第一天認識台積電嗎」、「你們不願意做的正是台積電成功的秘密」、「不然老美以為台gg怎麼後來居上還超車看不到車尾燈的」。

不過，也有網友持相反意見：「台積電只能從台灣找人過去，他在當地就業市場根本沒啥競爭力」、「那個強度人家寧願去華爾街賺大錢」、「美國就掌握技術專利啊，要你設廠你就得去」、「那是台灣職場環境太惡劣好嗎」、「美國人已經算是工作狂了，歐洲人更別想了」。

台積電 美國

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