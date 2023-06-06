蘋果Vision Pro售價逾10萬 郭明錤：不利短期內的投資情緒

蘋果MR混合式頭戴裝置Vision Pro亮相，在美國售價3,499美元起，折合新台幣超過10萬元，天風國際證券分析師郭明錤提出對Vision Pro的投資觀點，他認為，「高於預期的售價與發售日需要等待半年以上，不利短期內的投資情緒」。

蘋果在年度全球開發者大會（WWDC）上公開MR混合式頭戴裝置Vision Pro，外觀像是一付滑雪的眼罩，融合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）功能，能讓配戴者看到數位內容疊加在周圍。

Vision Pro配備12個攝影鏡頭，採用蘋果的M2晶片，及全新客製的R1晶片，在美國售價3,499美元起，是Meta定價最貴的機種的三倍，預定明年初上市，蘋果表示，Vision Pro將可執行迪士尼Disney+的串流服務、微軟（Microsoft）的Office套裝軟體，及Adobe的多個app。

郭明錤提出關於Vision Pro的投資觀點認為，「Apple展示空間運算的願景與AR/MR裝置的設計創新，但沒有展示出日常生活使用Vision Pro的必要性。相較之下，目前ChatGPT/AIGC能在可見未來改變人類生活方面更具說服力」。

郭明錤強調，「高於預期的售價與發售日需要等待半年以上，不利短期內的投資情緒」；他同時點出，「需要密切觀察的是預購需求與發售前Apple能否提供更吸引人的應用/內容/生態」。