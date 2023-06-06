iPhone 15首批備貨9000萬 鴻海拿下七成Pro系列成大贏家

根據中國大陸媒體報導，即將在9月上市的iPhone 15，首批備貨仍高達9,000萬支，其中，iPhone 15 Pro系列備貨占比更高，而鴻海（2317）拿下七成iPhone 15 Pro系列訂單，而印度也會參與iPhone 15首批備貨，鴻海旗下中國大陸鄭州廠，以及印度廠將是最大贏家。

陸媒手機中國報導，iPhone 15目前已經在富士康（鴻海）完成了試產工作，即將於本月底在富士康的鄭州工廠進行正式的量產。 據悉，蘋果對於此次的iPhone 15系列似乎比較看好，首批給出了高達9,000萬支的備貨目標。 其中，iPhone 15系列的Pro機型和Pro Max機型占比更高。 由此可見，蘋果應該是吸取了去年iPhone 14 Pro/Pro Max機型銷售情況過於火爆，備貨供不應求的教訓。

目前，富士康是蘋果手機最大的代工合作商之一。 有相關研究公司表示，富士康和立訊將分別負責生產70%和25%的iPhone 15標準版，立訊和昌碩分別負責60%和35%的iPhone 15Plus版。 此外，iPhone 15的Pro版本和Pro Max版本則主要（大約70%）由富士康進行生產，剩餘部分則會交由昌碩。 由此可見，iPhone 15系列的供貨中，富士康的重要性應該是最高的。

值得一提的是，根據手機中國掌握的資訊，除了富士康等蘋果老牌代工廠商外，印度本土的手機代工廠商也將會直接參與iPhone 15系列的首批供貨。 而且，印度工廠的供貨不僅僅只局限於iPhone 15系列的標準版，還涉及到iPhone 15 Plus這款機型。 當然，印度工廠代工的產品份額並不高，無法和那些蘋果老牌代工廠商相比。