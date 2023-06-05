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代工業務受創！繼泰州廠關閉後 傳緯創崑山廠也將逐步關閉

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緯創泰州廠於5月26日解除了所有員工的勞動合約。（取自官網）
緯創泰州廠於5月26日解除了所有員工的勞動合約。（取自官網）

集微網消息，由於蘋果iPhone採用OLED面板，緯創代工業務受創，泰州廠連年出現經營虧損，於今年4月底官宣關廠，並於5月26日解除了所有員工的勞動合約。據36氪報導，有緯創泰州廠關閉後，有該廠員工向媒體透露，緯創崑山廠也可能逐步關閉。

據泰州廠（前）員工介紹，閉廠後，員工們可以選擇前往崑山廠工作，也可以選擇領取補償金後離職。不過，由於大多數員工都是本地人，選擇去崑山工作的並不多。

有知情人士透露，緯創泰州廠關閉後，除了轉調崑山，針對工程師和管理人員，緯創還提供了另一個選擇：支援越南。「緯創在越南仍處於起步階段，急需人才，緯創正在廣招人，並且鼓勵大家到越南去工作。」目前，緯創在越南擁有兩座工廠，主要負責生產筆電，而去年宣佈新建的第三座工廠，即將於明年6月完工。

與之一同關閉的還有緯創印度工廠。今年5月，印媒方面消息稱緯創計劃從印度整體撤離，理由是「利潤低、沒錢賺」，公司計劃在一年內解散其在印業務。後續印度塔塔集團則計劃收購緯創在南印的iPhone組裝車間，該車間承擔緯創在印主要生產任務。

緯創董事長林憲銘曾表示，今年受總體經濟各項不確定性因素影響，景氣很難預測，上半年個人電腦產業需求仍疲弱。據悉，下一步緯創或將引入對ChatGPT的創新性產品，而不是過度依賴對蘋果代工的需求。

緯創

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