5G用戶數已占全球60% 工信部：將全面推進6G技術研發

集微網消息，據人民日報消息，第三十一屆中國國際信息通信展覽會於6月4日在北京開幕。開幕式上，工信部表示，將持續增強移動通信、光通信等領域全產業鏈優勢，前瞻佈侷下一代互聯網等前沿領域，全面推進6G技術研發。

10年來，我國信息通信業取得了跨越式發展，建成全球規模最大、技術領先的網絡基礎設施，移動通信網絡實現從“3G突破”、“4G同步”到“5G引領”的跨越，迅速發展的信息通信業有效敺動了實體經濟數字化、網絡化、智能化轉型升級，推動了經濟社會高質量發展。截至今年4月末，我國5G基站數達273.3萬，5G用戶數達到6.34億，均佔全球60%。

工信部負責人表示，下一步將加快推動新型信息基礎設施體系化發展，加速信息技術賦能，進一步豐富拓展5G應用場景，深化工業互聯網融合應用，持續加強前沿技術研發佈侷，瞄準6G、量子通信、衛星互聯網等領域持續加大研發投入，催生更多創新成果。

在第三十一屆中國國際信息通信展覽會上，工信部部長金壯龍表示，將加快5G行業虛擬專網建設，深入實施5G應用敭帆行動，進一步豐富拓展5G應用場景，深化工業互聯網融合，完善工業互聯網技術體系、標準體系、應用體系，打造一批5G工廠，大力推進製造業智能化、綠色化、融合化。

金壯龍此前還表示，今年將新建開通5G基站60萬個，將使得我國5G基站總數超過290萬個。