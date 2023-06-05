知情人士：輝達CEO黃仁勳已返回美國 未前往中國大陸

集微網消息，此前有媒體報導，輝達CEO黃仁勳可能於6月6日前往中國大陸，先到訪上海。據新浪科技6月5日消息，知情人士透露，他目前已經結束參加Computex台北國際電腦展的行程，已直接返回美國。

此前有消息稱，黃仁勳將與騰訊、字節跳動、浪潮、小米等科技公司會面，還將訪問一些新能源汽車公司。目前看黃仁勳沒有訪問中國大陸的計劃。黃仁勳此次在台灣地區的行程非常豐富，不僅在Computex現場發佈新品、宣佈與聯發科合作，還前往台大畢業典禮進行縯講。

黃仁勳在這期間，已經與台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐，由張忠謀夫人張淑芬親自下廚，他表示「這是他最想做的一件事」。此外，他還與鴻海董事長劉揚偉會面，探討半導體相關話題。

關於黃仁勳後續是否有訪問中國大陸的計劃，還需要等待進一步的消息進行確認。