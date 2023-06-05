機搆：2023Q1全球5G手機市場蘋果/三星/小米位列前三

集微網消息，研究機搆TechInsights發佈報告，2023年一季度全球5G手出貨量同比增長3.9%，其中蘋果、三星、小米的市場份額位居前三，蘋果以32%的份額高居榜首，三星為21%，小米為12%。

分地區來看，北美、西歐和亞太是5G手機的主要市場，就國家來看，一季度中國的出貨量佔比最高，其次是美國、韓國，這三個國家引領了5G智能手機市場。

分品牌看，小米在中東歐地區的表現優異，市場份額第一位。而蘋果在北美、西歐、中美/拉美地區、中東、非洲及亞太地區，均是5G手機一季度出貨量第一的品牌。從全球總體市場來看，OPPO的出貨量同比增長15.2%，目前在5G手機市場的份額達到了10%，位居第四；vivo份額佔比8%位居第五，出貨量同樣增加了7.0%；榮耀市場份額為6%，位居第六位。

報告顯示，2023年一季度，HMD（諾基亞）5G手機的增長速度在所有品牌中最高，出貨量同比增長138%；穀歌Pixel手機增幅同樣驚人，增長了113%；其次是一加品牌，一季度增長了43%。