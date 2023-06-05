動力電池五月價格續跌 六月可望迎需求高峰

鋰鹽價格在5月快速回漲，據 TrendForce 研究顯示，5月中國電池級碳酸鋰和氫氧化鋰價格，均從低於每噸人民幣20萬元，上漲至超過每噸人民幣30萬元。其中，電池級碳酸鋰5月份均價，已回升至每噸人民幣25.43萬元，月漲幅超過28%；電池級氫氧化鋰由於價格反彈速度慢於碳酸鋰，5月均價約每噸人民幣25.49萬元，月跌4%，兩種鋰鹽價格差距已很小。

鋰離子電池售價方面，儘管原材料鋰鹽的價格強勢上漲，使電芯成本上升，但短期內漲勢尚不會立即反映在鋰離子電池價格上。此外，鋰離子電池所需的其他材料如正極前驅體材料、負極材料、隔膜、電解液、PVDF等鋰電材料價格仍處於下行，因此5月鋰離子電池價格續跌。

5月車用方形三元電芯、鐵鋰電芯和軟包型三元動力電芯均價（均以人民幣計）月跌9%，分別跌至0.75元/Wh、0.67元/Wh和0.79元/Wh。動力市場恢復一般。

儲能電芯方面，5月磷酸鐵鋰儲能電芯市場均價月跌12.6%，跌至0.65元/Wh，磷酸鐵鋰儲能電池市場需求恢復較好，尤其是產業龍頭企業訂單量明顯回溫。消費電池電芯方面，鈷酸鋰電芯5月均價7.55元/Ah，月跌11.5%，由於5月消費電子市場回暖，鈷酸鋰電芯需求上升，預期6月份將再受惠於電商618購物節帶動終端消費，鈷酸鋰電池的出貨量會再上升。

TrendForce表示，5月中上旬鋰鹽價格強勢反彈後，下旬已逐漸持穩。5月中國動力電池市場尚在緩慢復甦，需求略有好轉，鋰鹽價格快速上漲一方面是供貨商讓價意願低；另一方面，由於5月下游電池廠商回補庫需求增加，同時預期鋰鹽價格反彈，使部分採購需求提前釋放所致。

TrendForce認為，目前中國動力電池產業鏈持續回溫，5月鋰鹽價格開始強勢反彈，漲幅最高時以單日每噸1萬元人民幣在上漲，這背後有多種因素在助推價格的非理性上漲，實際需求並非出現高速增長，而是在穩步的復甦，預計6月將進入市場需求的高峰期，唯獨須注意下游實際需求的變化，避免鋰鹽價格因市場預期心理產生劇烈變化而導致市況惡化。