人物側寫／接人資重擔 何麗梅：肩膀很僵硬

去年九月，何麗梅從主掌台積電歐亞業務轉而承接人資重擔，對於為何接受這項工作，她打趣說：「難怪我的肩膀最近很僵硬」，但她也說，「還好我們是團隊工作，並不是我一肩獨扛。」

何麗梅說，接任台積電人資長是無心插柳，本來她打算退休，但公司仍保有一份使命感，她因此接受挑戰。

「營造多元共融環境、激發熱情，成就最棒的自己」，是她接任後為台積電提出的新人才願景。她表示，台積電過去重心在台灣，現在加速國際化，一開始準備還不夠，因文化、法律和生活習慣都不同，但透過快速學習溝通已漸入佳境。

擔任十多年財務長工作的她，也知道外界很想知道台積電到底用什麼指標衡量員工數及增加對外招募數。何麗梅說，這個指標就是人均獲利比，維持人員持續擴充的關鍵，就是獲利成長要高於員工人數的增速。

早期她在財務部門，也擔心公司一直要達到經濟規模，也許有一天會達不到，慶幸的是她進入台積電以來，一直未發生。且台積電近五到十年，人均獲利雖然或有起伏，但始終在平均成長的軌跡上。這也是她認為加入台積電團隊，長期可與公司共享價值之處。

隨著台積電在台灣甚至全球產業地位提升，很多事情被放大，她推動台積人內部溝通管道暢通，不僅將過去只在廠區舉辦的晶園會，擴大到全公司，也導入ＡＩ模式系統，輸入員工儘可能遭遇的問題並即時回覆及說明。

至於被扣上台積人普遍存在超時工作的大帽子，甚至危及產業地位，她不禁感嘆：「你在一個持續成長的公司，難道不應認真工作？況且還有公司，包括海外的，比我們還認真」。

何麗梅也不忘澄清，台積電並沒有因地緣政治特別雇用政治學博士學歷的員工，但歡迎任何非理工背景的人加入台積電，一起打拚。