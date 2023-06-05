台積布局全球 跨國人才管理成挑戰

「護國神山」台積電是不少人求職的夢幻工作，員工數已快速成長至逾七萬人，隨著台積電加速全球布局，台積電資深副總兼人資長何麗梅表示，跨國人才管理及文化融合是目前台積的最大功課；此外，台積電「用人指標」仍處於持續成長階段，除了在選才、育才、留才及用才四面向提出完整配套措施，也因應數位轉型，與導入智能化工具雙軌並進，更著重內部溝通管道暢通，就是要「開大門、幹大事 」。

何麗梅接受本報專訪，也首度談及董事長劉德音、總裁魏哲家這兩位領導人，共同管理風格和過往有些差異。她說：「我們很多決策都是一起做的。很多決策模型，把大家共同的智慧拿進來，我看到的是這一點不同。其他很多部分其實沒有太大變化，領導統御模式和做事方法比較多集思廣益。」

不過，外界認為，劉、魏兩人基本上仍延續創辦人張忠謀親筆寫下的ＩＣＩＣ（誠信正直、承諾、創新、客戶信任）企業核心價值外，最大的不同是因應疫情及地緣政治變化，除了共同管理風格多了「集思廣益」外，也「勇於嘗試」。

何麗梅指出，「在台灣，很多人都想來台積電工作，但是我們最近兩年，因為擴充很快。要找的人很多，像過去兩年，我們每年都要找一萬人以上，今年稍微少一點，但也高達數千人，這些人才怎麼去找？靠什麼方式吸引他們來？而且又要跨國的。」這是台積電這兩年來一直努力的事。

何麗梅透露，台積電透過與各地包括台灣、美國、歐洲、日本知名大學，開設半導體學程或產學合作，台灣十所大學已有五千人參與和台積電合作的培育計畫。

針對近期有人在社群爆料台積電派駐美國亞利桑納州員工或南科廠員工超時工作，或不平等待遇，何麗梅表示，經過內部調查，相關言論很多都不是事實，一定要善加查證，不要輕信。

至於紐約時報將工作超時列為台積電未來隱憂的一大要素，何麗梅指出，過去兩年台積電員工每周平均工作都沒有超過五十小時，和張忠謀經營時倡導相近，只有少數例如南科十八廠因推動新製程、趕建新廠，因密集拉升學習曲線，周工時會超過五十小時，但台積電也有周工時六十小時的警戒線。她說：「提供員工平衡生活的環境，公司責無旁貸。」