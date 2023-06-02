阿里雲升級版「通義聽悟」 以大模型能力提高生產力

阿里巴巴集團的數位技術和智能骨幹業務阿里雲宣布其智能助手「聽悟」已接入語言大模型（LLM）「通義千問」。升級版的「通義聽悟」精於語音和影片的實時文本轉換，將可大大提升個人和企業生產力。「通義聽悟」現已上線，民眾可透過阿里雲帳號登入使用並體驗其功能。

「通義聽悟」能夠精準高效地理解和分析多媒體內容，例如從音樂、影片文件生成總結文本，概括每位會議發言人的講話重點，根據多媒體文件的時長自動劃分章節並形成摘要。

「通義聽悟」還將接入阿里巴巴的數位協同辦公和應用開發平台釘釘，以支持用戶的AI辦公需求。除了提升辦公效率，「通義聽悟」還可於各類多媒體平台廣泛應用，滿足線上教育、培訓、面試、直播、Podcast、短影片等領域日益增長的需求，使知識共享變得更快更便捷。

阿里雲智能首席技術官周靖人表示，通義聽悟旨在應用語言大模型促進大眾以更為便捷高質的方式理解及輕鬆分享多媒體內容。未來陸續將各類產品和服務接入「通義千問」大模型，希望用戶能在工作、學習、娛樂和人際互動多個方面從這些引人注目的AI創新中獲益。

阿里雲於4月11日發布大型語言模型「通義千問」，並將陸續嵌入阿里巴巴的各項業務中以提升用戶體驗。阿里雲的客戶和開發人員將透過大模型以更低成本建構專屬AI功能。阿里雲先前宣布啟動「通義千問夥伴計劃」，旨在聯合生態夥伴為包括石化、電力、交通、酒店、企業服務、電信、金融等行業打造專屬大模型。