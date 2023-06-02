Meta頭戴裝置 Quest3 秋季上市 Quest Pro明天降價開賣

Meta即將在第3季推出新一代頭戴式裝置 Meta Quest 3，提供VR及MR體驗，配備更高的解析度、更強的性能及頂尖的 Meta Reality 技術，裝置本身更加輕薄，使用上也更加舒適。今年秋季將正式推出，Meta Quest 3（128GB）售價 499.99美元(約新台幣15,330元)起，有其他容量規格供選擇，Meta表示，將於今年9月27日Meta Connect 大會公布更多資訊。

Meta宣布，頂級的商用機種Quest Pro將在本月3日起在台灣正式銷售，售價調降為1,049.99美元(約新台幣32,195元)。

本月4日起，Quest 2（128GB）將降價至299.99美元(約新台幣9,198元)，Quest 2（256GB）調整為349.99美元(約新台幣10,731元)。讓更多人能夠親身感受 VR 沉浸式體驗。

根據Meta資料，Quest 3結合高解析度的顯示器及餅乾光學（Pancake optics），是第一個搭載與高通共同開發的全新驍龍晶片組的頭戴式裝置。新一代驍龍晶片組比Quest 2 中的驍龍 GPU 能提供兩倍以上的圖像效能，讓大家在沉浸式遊戲中，享受更順暢的畫面及清晰的細節呈現。

Meta Quest 3使用最頂尖的 Meta Reality 技術，讓大家可以無縫地連結現實及虛擬世界，更聰明地理解現實世界中的物件，大幅超越目前 MR 技術可達成的程度。透過精準的色彩影像傳遞、創新的機器學習技術及空間理解功能，大家可以同時與虛擬內容及現實世界互動，創造無限可能性。現在，大家可以透過地城奇譚（Demeo）在廚房桌上玩桌遊、用 Painting VR 提供的虛擬藝術設計功能布置客廳，或是直接沉浸於虛擬世界中，完成現實世界中無法實現的體驗。

Quest 3 的鏡片設計較 Quest 2 輕薄 40%，外型將更加精美並提升配戴舒適度。Meta 也將重新設計 Quest 3 的 Touch Plus 控制器，採用流線型且更符合人體工學的外型，在優化追蹤技術後，控制器也移除外部追蹤感應環，讓控制器更像是手部的自然延伸。此外，Meta 也加入在 Touch Pro 中首次亮相的 TruTouch 觸覺回饋技術，讓大家能夠以前所未有的方式感受動作。頭戴式裝置內建支援手部追蹤功能，因此無需控制器即可展開探索，透過 Direct Touch 技術直接運用雙手與虛擬物件互動。