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微軟、英特爾助攻！伊雲谷挟AI曝製造業巨大潛力

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
伊雲谷攜手微軟、英特爾召開Azure OpenAI合作夥伴研討會。（伊雲谷提供）
伊雲谷攜手微軟、英特爾召開Azure OpenAI合作夥伴研討會。（伊雲谷提供）

數位轉型服務商伊雲谷（6689）於1日特地攜台灣微軟（Microsoft）、英特爾（Intel）等合作夥伴，將廣受好評的「Azure OpenAI合作夥伴研討會」移到台中舉辦；此外，還結盟機械業、工具機、零組件等同業公會，邀請業者們齊聚一堂，共探AI產業的前景，替製造業解鎖巨大潛力。

其中，微軟大中華區製造業者章恩齊，以長年深耕軟體產業的經驗，詳盡的分享Azure OpenAI該如何結合企業內部知識庫以及資訊系統，讓處於製造產線上的「機械設備」也能開始開口說話；而英特爾台灣商用事業客戶經理湯承倫，則分享Intel如何以小螺絲的身分，在這波AI浪潮中，成功扮演助攻企業運轉效能的重要一環。

對此，伊雲谷台灣區業務總監徐嘉聲及人工智慧與機器學習解決方案架構師李岳洲，也將自身多年雲端服務經驗，細細的向在場業者分享，包括如何透過工具平台加速企業數位轉型等關鍵議題，並在現場實體展示其客戶的應用成果，藉由分享如何減少溝通所需要的時間、成本，來提升生產力和營運效率 。

伊雲谷指出，公司特地例舉中區在地企業，自身應用Azure OpenAI 的實際案例，透過研討會與企業主們進行互動，激發企業發想如何應用最新科技提升競爭力。對此，伊雲谷強調，公司將會持續提供最新的技術能力與在地企業合作，以協助客戶落實數位轉型的享受科技帶來的更多商機與效益。

AI 微軟 製造業

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