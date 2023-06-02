青年求職季來臨 中市府獎助就業最高可領3.5萬

畢業季來臨！台中市勞工局積極協助青年畢業即就業，並考量暑假期間青年學子工讀需求，舉辦「富市台中就業成功」6月系列徵才，邀集合盈光電、築間餐飲、炬將科技等70家廠商，辦理30場實體與視訊雙軌並行的徵才活動，共提供3,000個優質職缺，歡迎求職民眾踴躍參加。

勞工局長張大春表示，市長盧秀燕重視及關心青年就業議題，為協助青年畢業即就業，積極辦理徵才活動、開發在地優質職缺。

更針對青年各階段需求推出「青秀樂台中．就業成功」方案，提供一站式就業服務，整合市府及中央資源推出「青年就業金安薪方案」，提供跨域補助金、短期職場適應金、上工獎勵金，只要穩定就業，台中市最高可領取獎勵金3.5萬元，歡迎青年朋友多加運用。

張大春說明，市府邀請知名廠商參加「富市台中，就業成功」6月系列徵才活動，各產業釋出高薪職缺延攬在地優秀人才。

科技業由光電整合領導大廠合盈光電提供薪資9萬元以上的主管職缺，服務業則由知名火鍋連鎖品牌築間餐飲，開出上看5萬2,000元的儲備店主管職缺。製造業則由在地機械鈑金製造商炬將科技，開出最高5萬元的焊接技術人員職缺。

另勞工局也開發超過800個暑期工讀職缺，其中近期大規模展店的捷利國際餐飲，釋出時薪最高250元的服務人員職缺，歡迎求職者踴躍參加。

台中市就業服務處補充，市府6月辦理多場徵才活動，其中6月3日分別於台中就業服務站及沙鹿就業服務站辦理2場暑期工讀徵才活動，邀請17家廠商，釋出1,110個工作機會。

6月10日於中科管理局一樓邀請台積電、友達光電、台灣康寧、橋椿金屬、聯亞科技、永勝光學、武漢機械及台灣精銳等28家園區廠商，共釋出逾1,000個職缺。

詳情請至台中市就業服務處官網查詢，或電洽台中市就業服務處04-22289111分機36100洽詢。