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宏達電VR金字塔法老體驗大賣 這家廠商苦守5年寒窯見春天

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
Frore Systems 創辦人暨執行長 Seshu Madhavapeddy 展示晶片散熱技術，該4年新創獲得高通投資。Frore提供
Frore Systems 創辦人暨執行長 Seshu Madhavapeddy 展示晶片散熱技術，該4年新創獲得高通投資。Frore提供

疫後旅遊觀光需求大增，宏達電（2498）HTC與法國VR/AR內容品牌Excurio合作《消失的法老 Horizon of Khufu》胡夫金字塔沉浸式體驗展，因場景逼真大受好評，連帶使VR背包的ZOTAC（索泰）訂單大爆發；很難想像5年前VR背包話題從絢爛歸於平淡，科技圈目前僅剩ZOTAC一家仍堅持開發VR背包，所幸終嘗甜蜜果實。

「VR背包現在只有我們堅持。」柏能集團（PCPartner）創辦人暨行政總裁王錫豪接受《經濟日報》專訪時說。王錫豪今年62歲，他26年前跟3個夥伴一同接下老東家計畫關閉的電腦部門，創業打拚出ZOTAC繪圖卡品牌，同時目前也跨入Mini PC及電腦周邊業務。

柏能目前在香港上市，旗下有多個科技事業，ZOTAC除是知名電競顯示卡品牌，顯示卡全球出貨量（含品牌及代工）穩居全球前5強，台灣不少代工廠跟柏能密切合作，為探索集團長期成長性，王錫豪個性積極敢衝，鼓勵ZOTAC多角化布局，也因此，國際科技新品舞台上常可見ZOTAC參與第一波發表。

2016年ZOTAC跟微星科技是第一波發表VR背包業者，這些背包2018年量產，訴求是搭配VR眼鏡，讓內容服務有更好運算效能，關鍵是人可以移動，解決VR體驗因軟體技術及「有線」問題必須坐著體驗的困境。

今年ZOTAC更在COMPUTEX率先採用美國新創Frore Systems主動式散熱晶片AirJet，發表全球第一款支援「固態主動散熱」迷你電腦ZBOX，這家新創曾獲得高通創投投資1億美元，正跟高通及英特爾、三星筆電合作晶片散熱方案，而ZOTAC搶先成為第一合作夥伴，顯示王錫豪對新技術的支持。

從業績平淡到急單湧入，VR沉浸體驗疫後受歡迎

很多人早已忘記5年前的「VR背包電腦」熱潮，當時VR應用正開跑，惠普、微星、ZOTAC、聯想及和碩等大廠都展出自家VR背包電腦概念機，但最終因電腦太重，且VR內容還不夠豐富、頭戴顯示器技術不成熟易暈眩下，VR背包雷聲大雨點小，各業者早已陸續退場。

5年後，目前只剩ZOTAC仍持續改版開發最新VR背包，至今已經邁入第4代，也讓ZOTAC成為VR旅遊體驗展熱潮的受惠者。

「我本來以為VR背包是消費市場，但其實是商業應用，」王錫豪表示，在歐洲EVARENA競技場娛樂相當興盛，該娛樂就類似電子競技，玩家可以在大型空間中利用行動定位技術組隊移動探索，配戴了VR頭盔的玩家可以自由移動，同時可以「看到」一起玩的夥伴位置互動行動。

疫情3年期間，Excurio團隊結合哈佛大學吉薩專案計畫團隊合作，開發出胡夫金字塔內部結構及外部環境打造的沉浸式體驗娛樂《消失的法老 Horizon of Khufu》，讓玩家在45分鐘內自由前進探索仿真度很高的埃及金字塔，法國玩家趨之若鶩創下展期5萬人次紀錄，如今移師亞洲展覽，更創熱潮。

而玩家進入會展，必須配戴HTC VR眼鏡及ZOTAC背包，意外讓ZOTAC練功5年無人問的背包一舉成名，訂單蜂擁而至，王錫豪指出發展5年，過去銷量平平，今年則是急單湧現，逐月背包出貨量都在成長，甚至4～5月單月出貨量都各突破1000台，「根本沒預期需求會成長這麼快！」王錫豪表示，現在如何趕工交貨成為挑戰。

王錫豪表示，5年之間，他也曾擔心VR背包會不會被無線VR眼鏡取代？但後來發現，多人移動的VR沉浸式體驗娛樂用無線方式容易干擾，體驗效果不佳，VR背包仍是最佳方案。

率先使用散熱晶片技術！Frore新創自設晶圓廠

除繪圖卡業績佔9成外，ZOTAC約1成業績來自Mini PC，此次電腦展期間更宣布成為第一家採用該美國新創Frore Systems主動散熱晶片方案的客戶，每台mini PC用兩片AirJet mini散熱晶片，解10.5瓦熱能。

ZOTAC表示，採用Frore新創技術，關鍵在於期望提高mini PC的規格，「過去只能用Celeron處理器，使用晶片散熱可以用到Core i3處理器，周邊功能也提升，電腦售價也可以提高。」ZOTAC主管分享，若散熱效能高，則機器故障及維修成本會下降，用新技術「絕對值得！」

Frore Systems創辦人暨執行長Seshu Madhavapeddy訪台指出，目前Frore在新竹有一座晶圓廠，自行生產晶片及做成散熱模組，其中包含含電壓的金屬材料，製程全新且整合半導體、液晶顯示器、車用及航太技術，目標是未來每兩年散熱效能提高一倍。

柏能集團（PCPartner）創辦人暨行政總裁王錫豪接受《經濟日報》專訪。記者王郁倫/攝影
柏能集團（PCPartner）創辦人暨行政總裁王錫豪接受《經濟日報》專訪。記者王郁倫/攝影
ZOTAC成為目前科技產業上唯一還堅持開發最新VR背包的業者。官網截圖
ZOTAC成為目前科技產業上唯一還堅持開發最新VR背包的業者。官網截圖
ZOTAC屬於柏能集團（PCPartner）。記者王郁倫/攝影
ZOTAC屬於柏能集團（PCPartner）。記者王郁倫/攝影

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