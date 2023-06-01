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中科聯合徵才釋出逾千個職缺 有廠商祭出200K高薪攬才

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「2023富市台中．就業成功」中科園區廠商聯合徵才，將在中科管理局一樓舉辦。中科管理局提供
「2023富市台中．就業成功」中科園區廠商聯合徵才，將在中科管理局一樓舉辦。中科管理局提供

中科管理局為因應園區發展需要及廠商用人需求，與台中市政府共同合作，於6月10日(星期六)上午10點至下午3點，在中科管理局一樓舉辦「2023富市台中．就業成功」中科園區廠商聯合徵才活動

此次徵才計有台積電（2330）、友達光電（2409）、台灣康寧、橋椿金屬、聯亞科技、永勝光學、武漢機械及台灣精銳等28家園區廠商，共釋出逾1,000個職缺。

經分析徵才廠商所釋出的職缺，包含技術員、工程師、行政人員、業務專員等，更有廠商祭出月薪200K高薪招募副總經理等高階主管職缺，歡迎即將畢業的青年或轉職者先來卡位。

此次徵才活動，廠商徵才專區將採實體、視訊雙軌併行，歡迎民眾多加利用，另當日亦安排「履歷E化」、「虛擬職場體驗」、「就業促進」、「身障者就業服務」、「視障按摩」等專區。有關徵才活動相關訊息及最新職缺資訊詳見中科管理局網站(www.ctsp.gov.tw)。

徵才活動 中科

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