NVIDIA以前不叫輝達或英偉達！ 內行人：早期是翻「這4字」

AI狂潮引爆全球最大繪圖晶片廠輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）需求，使該公司股價漲逾30%，市值躍居新高，讓共同創辦人兼執行長黃仁勳有了「1兆男」和「台灣之光」封號，來台演講刮起旋風。不過，有網友翻出昔日該公司中文音譯叫「恩威迪亞」，與如今中港澳使用的截然不同。

根據維基百科顯示，Nvidia創立於1993年，公司名字源於拉丁語invidia（英文「envy」一詞的詞源），意思是「仰慕」，原因是當時共同創辦的三人將所有的規劃檔案都存在「NV」（意思是「下一版本」）的名頭下，因此有了這個包含此兩字母的名字。

PTT網友好奇Nvidia到底怎麼唸？怎麼翻譯成輝達的？「我怎麼念都不像輝達反而像飛達」，大家回應發音「嗯V底亞」、「就n不發音，就變輝達了」，還有人說「早期翻英偉達，後來官方宣布輝達是正式官方中文名稱」，其他網友表示「老闆自行決定」、「這是黃董取的」。

不過，有一名內行人翻出舊新聞證實「早期是翻恩威迪亞，英偉達是中國的翻譯」。

從昔日的新聞資料可見不少台灣媒體叫Nvidia為「恩威迪亞」，直到2011年才漸漸改用輝達，目前台灣與香港同譯為輝達，中國大陸則譯為英偉達。