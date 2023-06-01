「如何運用機器人科技於疫後振興及發展韌性經濟」座談 暨「專業用服務型機器人」展示交流會

行政院副院長鄭文燦、經濟部次長林全能率領經濟部官員於今日下午冒著「瑪娃颱風」尾環間歇風雨，訪視台北市「內湖科學園區」新創基地t.Hub，與台灣智能機器人科技公司等數家廠商會面，即包括金仁寶集團許勝雄董事長、永聯物流穰穎宣總監、景翊科技陳奕廷總經理、中光電智能物流姜皇成總經理、木刻思張家齊執行長、仁寶行動裝置事業群張尹奕處長、以及工業研究院黃甦組長等代表，針對國內未來「如何運用機器人科技於疫後振興及發展韌性經濟」議題進行深入對談。

今天座談會的重點在於逐項暸解目前業者在「服務型機器人結合5G AIoT」方面的發展成效與面臨困難，聆聽來自「服務型機器人」使用端、應用端、以及供應端等三個層面廠商代表的建言，期望加速帶動產業發展，俾作為後續政策研擬與推動的依據。

金仁寶集團許勝雄董事長，特別從ESG永續發展的觀點出發，觀照民生相關，尤其是強調「疫後經濟發展」的議題；認為政府政策不一定只侷限研發補助及租稅優惠，更要積極推動由政府機關、國營事業等率先應用機器人，提昇服務層次，解決工安癥結；進而就「疫後便民」措施為目標，廣泛增加機器人與公眾互動介面，另闢蹊徑作為「疫後振興經濟」的開端。

台灣智能機器人科技公司黃國聰董事長則表示，政府部門及國營企業擁有許多「無人型態」的基礎設施，倘若資本門投資能優予考量先導應用各種機器人、結合5G AIoT構建的維運平台，建置大數據分析資料回饋循環，不僅可以補足人力缺失盲點、降低工安事故、提升國安，更能增進關鍵基礎設施營運韌性；長期間累積機器人應用經驗，反可節省經常門費用及人事費用。

同場「服務型機器人」展示交流會，係由多家「國家隊」供應鏈機器人廠商參與，展示包括「巡檢機器人」（台灣智能機器人）、「生醫醫療機器人」（合宏展工業/台灣智能機器人）、「防災機器人」（景翊科技）、「軌道式機器人」（台灣智能機器人）、UAV維護機器人、「行動影像AI工安辨識」（台灣智能機器人）、以及「5G AIoT產品」（仁寶電腦）等。透過功能展示與使用實況，帶動更多利基產業的「服務型機器人」應用發展，打造完全沒有資安、國安疑慮的多樣態機器人環境，一起為台灣業者取得關鍵的發展與商機。