鴻海5G布局斬獲成果！榮獲 O-RAN 聯盟 OTIC 室外 RU 認證

全球最大高科技製造與服務商鴻海（2317）今（1）日正式宣布，旗下RHON系列5G室外型O-RU產品，榮獲O-RAN 聯盟（O-RAN ALLIANCE）OTIC（Open Testing and Integration Centre）認證。繼去年( 2022 )鴻海榮獲全球首張5G O-RAN室內型遠端射頻模組（Radio Unit, RU）認證後，本次再獲室外型產品認證，代表鴻海成為全球唯一同時擁有O-RAN聯盟OTIC認證之室內型及室外型O-RU的企業。

鴻海室外型5G O-RU產品，已陸續在國內外許多場館部署，例如：台灣高雄的展覽館、日本客戶於橫濱、廣島Local 5G 場域建置；並且與國際多家一線5G大廠合作，完成電信設備的端到端整合測試。

鴻海將持續精進5G O-RU產品之功能開發與性能提升，實現5G高速度、低延遲、多連結特性，實現前瞻研發於商業應用落實，在人工智慧、智慧城市、智慧工廠等領域，發揮5G網路的價值與效益。

有別於傳統封閉型架構的電信設備，O-RAN ALLIANCE推動的開放式架構，開啟了新世代電信設備市場廣大的商機。鴻海瞄準強調乾淨網路（Clean Network）要求的5G O-RU市場，多年來與英特爾、Analog Devices、Keysight Technologies等國際大廠合作，投入研發、設計、製程資源，開發多款室內型及室外型之5G O-RU產品，客戶遍及歐美、日本、台灣。

5G O-RU可彈性部署於公網及專網場域，且可依客戶與情境需求，和不同廠牌的核心網路（Core Network）與基頻單元設備（Baseband Unit, BBU）介接，從而提升部署彈性，並降低整體組態成本。