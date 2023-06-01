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「一兆男」黃仁勳親民逛夜市「不帶保鑣」？輝達：砸2000萬做維安

聯合新聞網／ 綜合報導
黃仁勳曾現身在饒河街夜市買麻花捲。圖／取自IEObserve 國際經濟觀察臉書
黃仁勳曾現身在饒河街夜市買麻花捲。圖／取自IEObserve 國際經濟觀察臉書

晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳來台掀起旋風，不僅親赴台北國際電腦展（COMPUTEX）、至台大畢業典禮致詞，甚至逛夜市買麻花捲。不過超親民的作風也讓人好奇，這位身價不凡的「一兆男」，難道出門都不帶保鑣隨行嗎？

根據媒體《HardwareTimes》報導，從輝達5月15日公布的財報會發現，黃仁勳2023年的總薪酬包含薪資近100萬美元（約新台幣3100萬）、股票獎勵1967萬美元（約新台幣6.1億），以及額外薪資69萬美元（約新台幣2100萬）。而額外薪資就包含了安全、保險、旅行等項目，其中「安全」部分就佔了66.9萬美元（約新台幣2070萬），比2022年高出765%，內容涵蓋住宅安全、安全監控服務，以及輝達為黃仁勳租賃汽車的首付款及每月費用。

圖／翻攝自HardwareTimes
圖／翻攝自HardwareTimes

輝達指出，所制定的「高層安全計畫（Executive Security Program）」與多數大型跨國公司做法相同，由董事體基於獨立第三方安全評估所制定，由公司為執行長提供個人安全保護，包括授權保鑣出現在黃仁勳住所、上下班和商務活動也由保鑣駕駛公司租賃車或指定汽車公司的車輛接送，並持續進行第三方評估，以監測並完善對黃仁勳的安全維護。

輝達表示「這些安排是合理且必要的」，並認為「符合輝達及其股東的最佳利益」，因為能讓黃仁勳專注於公司經營，也確保他及其家人不會遭受安全威脅。輝達指出，除了安全費用，每位高層也享有如視力、牙科等醫療補貼，人身保險及特休假等福利。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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