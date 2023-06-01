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上班族三大夢幻CEO出爐：張忠謀、郭台銘、張國煒

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

近日許多企業加快「董監換血」腳步，掀起「高層交棒風」，勞方對企業接班有何期待？對員工來說，大家最重視的「CEO」特質有哪些？心中的「夢幻執行長」人選又有誰？yes123求職網「企業接班交棒與股東會旺季調查」揭曉，上班族心中的「夢幻CEO」人選，前三名依序是張忠謀、鴻海集團創辦人郭台銘及星宇航空董事長張國煒。至於近日在台掀起旋風的輝達(NVIDIA)創辦人 黃仁勳則排名第四。

調查顯示，勞方對「接班人使命」的看法，在可複選狀況下，又依序為：「讓公司永續經營、穩健成長」(72.6%)、「與員工打成一片、將他(她)們視為家人」(64.2%)，以及「帶領公司走向國際化」(58.6%)、「改造現有企業文化與組織的缺點」(51.3%)。

其他上班族認為接班人的使命，則還有：「維持現有企業文化與組織的優點」(38.1%)、「徹底轉變營運模式」(29.2%)，以及「短期內提升營收、獲利」(25.2%)、「讓公司成為一線大廠、龍頭業者」(21.4%)。

至於哪位企業家是上班族心中的「夢幻CEO」人選？根據yes123求職網調查顯示，在可複選狀況下，前五名依序為：「台積電創辦人 張忠謀」(33.7%)、「鴻海集團創辦人 郭台銘」(31.5%)、「星宇航空董事長 張國煒」(30.4%)，以及「輝達(NVIDIA)創辦人 黃仁勳」(28.4%)、「王品集團創辦人 戴勝益」(27.3%)。

另外在第六到第十名部分，又依序是：「聯電創辦人 曹興誠」(24.8%)、「奇美集團創辦人 許文龍」(20.5%)、「統一企業董事長 羅智先」(17.7%)，以及「誠品生活董事長 吳旻潔」(16.1%)、「宏碁集團創辦人 施振榮」(14.3%)。

對於企業執行長(CEO)，「企業方面」覺得應該具備哪些特質？在可複選狀況下，依序是：「能帶領員工團隊合作」(41.3%)、「高度執行力」(35.2%)、「應變能力強」(32.3%)，以及「具個人領導魅力」(30%)、「對事業有熱情」(27.2%)。

「上班族方面」覺得CEO應該具備的特質，在可複選狀況下，依序為：「能帶領員工團隊合作」(43.5%)、「願意聆聽其他人意見」(41.8%)、「願意適時放下身段」(38.8%)，以及「應變能力強」(37.9%)、「能果斷下決策」(37%)。

對於企業CEO，需不需要訂出「自己的」關鍵績效指標(KPI)，此次調查則顯示，認為「需要」自訂的資方有84.3%贊成，勞方有98.1%贊成。

假如需要訂出「KPI」，CEO的薪資高低，應不應該與KPI表現掛勾，調查也發現，「贊成應該」兩者掛勾的，資方比率為91.8%，勞方比率為92.3%。

上班族 張國煒

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