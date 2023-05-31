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頂大工學院轉系申請比率逾二成 盼轉電機、資工者眾

中科帶旺房市「茂洋晴山洋洋」 已購客半數是台積電員工

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「茂洋晴山洋洋」以總價千萬內即可入手為訴求，受到科技人青睞。記者宋健生/攝影
「茂洋晴山洋洋」以總價千萬內即可入手為訴求，受到科技人青睞。記者宋健生/攝影

中科就業人口紅利帶旺周邊房市，市調發現，緊臨中科特區的龍井區東海商圈，已成為建商爭相插旗的房市新戰場，近期剛進場的「茂洋晴山洋洋」，已購客戶中竟有一半以上是台積電（2330）主管及工程師，其中甚至有揪團一口氣買下10戶的案例，成為市場指標。

根據市場觀察，中科周遭已有屋齡15年的中古屋，單坪成交價站上45萬元，新屋成交價更來到53萬元。相較之下，不少注重性價比的科技人寧願以時間換取房價，將置產目光轉移至地理位置與西屯最相鄰的「東海商圈」。

目前，此區預售新案每坪約4字頭，以坪數19坪的產品計算，總價可省近300萬元，超高CP值讓該區躍升炙手可熱的「中科門戶」，也磁吸許多品牌建商搶進佈局。

其中，深耕海線30餘年的茂洋建設，近期在東海商圈推出新案「茂洋晴山洋洋」，基地面積約523坪，坐落於新興路旁，周邊生活機能成熟，特五號道路今年下半年通車後，僅需10分鐘車程即可抵達中科，產品主力為19至28坪、均質2房，總計80戶住家，總銷約10億元。

茂洋建設早期專攻透天產品，2014年陸續推出「大美」、「齊美」及「瑞美」等作品，以穩健的推案腳步在地深耕，去年榮獲台灣誠信建商。

由於「茂洋晴山洋洋」以總價千萬內即可入手為訴求，推出以來受到科技人青睞，尤其是台積電員工在已購客戶中，比例超過五成最受矚目。

此案規劃地上9層、地下2層，並擁有12項公設的質感飯店宅，從規劃細節、建築品質到選材配備皆以精緻奢適為訴求。建材部分採用太格超耐磨木地板及冠軍SPC降噪音地板，戶戶標配歐化廚具、西班牙ROCA全套衛浴、義大利GLEM GAS洗碗機、維夫拉克智慧門鎖等。

此外，社區12項全齡化公共設施包含圖書室、兒童遊戲室、吧台區、Switch遊戲室、Sky lounge等；地下停車場也為電動車充電設施預留管線，滿足科技人與首購族的居住條件。

機能方面，基地鄰近東海藝術街等指標商圈，車程10分鐘內涵蓋中科商圈、家樂福、榮總和澄清醫院，步行6分鐘可抵龍峰國小及四箴國中，且基地周遭含有兒童公園及新庄社區三角水池公園等休憩場所。

交通方面，亦有國道三號、國道一號可利用，而特五號快速道路也僅距基地3分鐘車程，開通後往返中科更加便利。

現場專案賴義欽表示，中科周邊剛需𣈱旺、房市動能強勁，但因受限於土地稀缺，推案量屈指可數，連帶影響中古屋行情紛紛上漲。

而此案每坪均價約在40萬元上下，以最小坪數19坪計算，總價約在900萬元左右，在科技族群的眼中可說是CP值很高，僅需以10分鐘車程換取較低的房價，卻有完善的生活機能及便利的通勤路徑。

中科帶旺周邊房市，「茂洋晴山洋洋」已購客有超過半數是台積電員工。記者宋健生/攝影
中科帶旺周邊房市，「茂洋晴山洋洋」已購客有超過半數是台積電員工。記者宋健生/攝影

中科 東海

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