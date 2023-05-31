派發5元現金股利！工業電腦AI「老先覺」研揚 今年AI業務比重將翻倍

工業電腦廠研揚（6579）今（31）日舉行股東會，展望後市，研揚總經理林建宏指出，研揚2017年就投入人工智慧（AI）市場，是輝達（NVIDIA）緊密合作夥伴，隨著AI市場快速成長、應用越來越多，預計到今年底人工智慧業務占研揚營收比重將從去年的10%，到今年底將達15-20%。相當於翻倍增長。研揚今日早盤直攻漲停板，股價來到128.5元。

研揚去年營收83.52億元，稅後純益10.74億元，每股純益（EPS）達10.03元。股東會通過派發現金股利5元。

針對AI業務，林建宏指出，研揚從2017年開始進入人工智慧市場，業界談物聯網，但研揚講人工智慧，隨著這幾年技術的發展，演算法越趨成熟，人工智慧普及率也越來越高，各行各業都希望把人工智慧放到生意裡面。

林建宏表示，研揚兩年多前成為輝達夥伴，是最高級合作夥伴，因為輝達投入在AI領域較早，研揚跟輝達合作密切，去年輝達推Orin，研揚是全球第一個把他做成系統的廠商，研揚與輝達雙方合作緊密。

研揚去年AI業務占整體營收比重達一成，隨著市場快速成長，應用越來越多，研揚預計，到今年底營收占比將達15-20%。相當於翻倍增長。

在本業方面，由於全球經濟不景氣，研揚今年訂單能見度較短、不確定性高，訂單能見度目前到8月，以單季營運來看，上半年業績穩定，下半年展望則較有挑戰。

全年來看，研揚預計本業持平，但由於高單價的AI產品比重提升，在產品組合改善下，有助毛利率向上。

此外，由於研揚先前收購捷波（6161），今年6月後者股東會開完，董事會改選後，研揚將正式入主捷波，捷波業績將列入研揚財報，換言之，捷波下半年營收將挹注到研揚。

法人預估，研揚在認列捷波業績，加上高單價的AI業務占營收比重攀升，有助毛利率向上下，預估研揚今年營收、獲利有望超過去年成績。