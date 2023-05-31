智崴股東會 對未來市場展望樂觀

智崴資訊（5263）今（31）日召開股東會，去年合併營收為8.03億元，成長約2%。綜觀2022年國際旅遊及娛樂市場，新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的影響已趨緩，觀光旅遊人數持續回升，國際主題樂園皆迎來超越疫情前(2019年)的業績新高，業者亦積極導入新型設備吸引顧客回流。智崴對未來市場的展望相當樂觀，將持續以嶄新的科技和多元化的產品開拓體感娛樂市場藍圖。

今日股東會亦進行智崴資訊第八屆董事改選，經股東們投票選出歐陽志宏、陳志全、黃金火、鄭森豪四位擔任董事，以及李明憲、劉志鵬、邱日清、林耕新四位獨立董事。股東會結束後，新任董事隨即召開臨時董事會並進行第八屆董事長遴選，會中經董事提名、並全體董事投票後通過，由智崴資訊創辦人歐陽志宏擔任本屆董事長一職。

去年在研發團隊的努力下，成功推出新型態飛行劇院o-Ride，其能快速搭建和可移動的特性，能符合業主彈性營運的需求，提升飛行劇院市場滲透率，達到市場全覆蓋。

此外，也透過與國內廠商合作，打造LED小型球幕體驗座艙，為高端營運商提供更沉浸的個人化遊樂體驗。而在全球觀光市場回暖情況下，智崴掌握旅遊復甦先機，持續推動自營點市場佈局，除了在世界知名的紐約時代廣場(Times Square)開幕首座博物館式飛行劇院RiseNY，更攜手歐洲最大主題樂園營運商默林娛樂(Merlin Entertainment)組成營運行銷聯盟，共同推廣海外投資據點This is Holland，營業收益成果亮眼。

展望今年，智崴放眼成為多媒體體感娛樂(Media Based Attraction)的領導廠商。以完整的飛行劇院產品線穩固既有市場領導地位，同時積極以創新技術開發更多元、豐富的沉浸式體驗設備，以多樣化的產品和服務為客戶提供解決方案。在拓展全球的營運據點之餘，亦著力加速擴充數位內容影片資料庫，透過開發高效率的影片製作與拍攝技術，以及與內容商的策略合作，快速累積影片數量，讓豐富的影片內容和多元的遊樂設備產品成為銷售推廣上相輔相成的兩大引擎。

智崴將持續透過多元化商業模式，包含遊樂設備設計製造、場域主題設計、數位內容製作、影片授權、現場營運及設備維修保養等專業服務，提供全方位解決方案，擴大業務服務範圍。智崴長期於體感遊樂設備市場佈局，未來更將整合5G、人工智慧、VR虛擬實境和沉浸式影像製作，打造嶄新的娛樂體驗。