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和碩童子賢：美中關係緊張 產業必需針對四面向做出選擇

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
和碩董事長童子賢日前應清大科管院院長林哲群邀請，赴清大科管院在職專班分享他的經營哲學。清大科管院／提供
和碩董事長童子賢日前應清大科管院院長林哲群邀請，赴清大科管院在職專班分享他的經營哲學。清大科管院／提供

和碩（4938）聯合科技公司董事長童子賢表示，美中關係緊張，產業必需針對合作對象、技術、訂單和工廠來源做出選擇。他認為，企業領導人應具備創新思維，引領潮流，凝聚士氣，並善於發掘與容納多元人才。並分享搶攻2,000億商機，跨足本土美妝保養品的歷程。

和碩董事長童子賢日前應清大科管院院長林哲群邀請，赴清大科管院在職專班分享他的經營哲學，以及對產業局勢發展看法。

童子賢分析國際局勢，談及目前美中關係緊張，他坦言，各產業在面對此情勢，必須做出選擇。從產業的四大面向，包含：合作對象、技術、訂單和工廠來源做選擇，由於台灣跟歐美日的關係密切，台灣產業在選擇上無可避免。

童子賢認為，領導者應具備創新思維，引領潮流，凝聚士氣，並善於發掘與容納多元人才。和碩集團不斷嘗試創新，透過子公司晶碩（6491）隱形眼鏡的拓展，接觸彩妝美容品的行銷經驗。並成立子公司美彤國際與晶澈科技，分別致力於打造台灣美妝保養品品牌，及美妝保養品平台通路建置，並由晶碩董事長郭明棟實際執行，積極搶攻2,000億美妝產業。

童子賢表示，在台灣美妝產業一年大概有1,500億到2,000億元的商機，且美妝產業具高毛利的特性。他希望能打造出具國際競爭力的台灣本土品牌，目前品牌致力於基礎保養和基礎美妝用品，已投入研發工作約三年，產品預計很快就能問世。

他說，負責的經理人原本是不熟美容保養的科技人，如今天天使用面膜，問候語也改成「你的皮膚有沒有變好？」。他透露，日前已開發出一款酒醩面膜，使用後馬上「變臉」，膚質變得光澤細緻。童子賢也坦承，過去和碩專精於電腦及周邊設備產業，如今進軍美妝保養產業，在打造品牌和通路行銷時面臨相當不一樣的挑戰。

當被學生問到「目前擔任民進黨智庫，新境界文教基金會副董事長，在大陸布局有影響嗎？」時，童子賢說，目前並沒有影響。他表示，他並非民進黨，主要提供建言。舉例來說，像他支持重啟核電，此一立場就和總統蔡英文不同。他希望透過建言，促進台灣的民主自由繁榮和平。

和碩董事長童子賢（左）日前應清大科管院院長林哲群邀請，赴清大科管院在職專班分享他的經營哲學。清大科管院／提供
和碩董事長童子賢（左）日前應清大科管院院長林哲群邀請，赴清大科管院在職專班分享他的經營哲學。清大科管院／提供

童子賢 和碩 清大

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