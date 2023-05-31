影／遠傳發放現金股利3.25元 徐旭東：對景氣樂觀

遠傳電信上午召開2022年股東常會，董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，說明2022年營運成果與未來布局。針對下半年及明年的景氣看法，徐旭東受訪表示，要樂觀一點，希望在全球各產業的努力下能從谷底翻轉。

面對總體經濟不確定性，遠傳電信總營收、EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利益）和淨利皆創5年新高，繳出亮眼成績單。2022年合併總營收新台幣891.5億元，合併EBITDA307.9億元，稅後淨利96.1億元，年成長率分別達到4.5%、9.3%與5.3%，三項指標均創下近5年新高，EBITDA與稅後淨利年成長率並居業界之冠。2022年遠傳電信稅後每股盈餘（EPS）為2.95元，財測達成率全數超標。

董事長徐旭東表示，遠傳電信在全體同仁的努力下營運穩健，一直維持優渥股利發放政策，今年將發放每股現金股利新台幣3.25元，股利發放率達110%，連續12年股利配發率超過100%，且今年至今市值漲幅達17.0%，為電信業之冠。