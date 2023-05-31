聯電致力於發展特殊製程 P6廠區產能下半年陸續開出
晶圓代工廠聯電（2303）今（31）日召開股會，由董事長洪嘉聰主持，快速通過盈餘分配等案，看下半年景氣，共同總經理簡山傑表示，庫存調整有持續在進行中，但比預期緩慢，景氣沒有明顯復甦，不過財務長劉啟東補充，公司在景氣不佳的時候，致力於發展特殊製程、持盈保泰，另外，P6廠區的產能持續開出。
劉啟東指出，聯電目前在28奈米的OLED製程是世界領先的，市占率持續維持，且會複製該成功的例子應用到RFSOI製程等，且在景氣變化快速的當下，客戶端是不會輕易地更換供應商，聯電會以特殊製程保持在市場的競爭力。
劉啟東進一步說，聯電28奈米OLED驅動IC部分，受客戶青睞，因此12吋產能利用率在下半年會超過九成， 以現在公司的28奈米和22奈米來說，「甜蜜點」都滿不錯的，暫時沒有很大的壓力要往14奈米走，不過總結來說，以現在的產能狀況，未來不用花太多的資本支出，就可以協助客戶轉換成14奈米。
針對P6新廠，劉啟東說明，在本季開始生產，規劃到年底月產能會達2.7萬片，明年攀升到3.2萬片，至於電價上漲的影響，針對獲利率大概影響約1-2個百分點。
關於收購與中國大陸官方合資興建、位於福建廈門的聯芯12吋晶圓廠全數股權，劉啟東更新最新進度，預計會在年底前完成。
提及市場關注的聯穎光電，劉啟東坦言產能利用率確實下滑，不過該子公司持續加速在技術的研發，以整個聯電集團來說，是具有一個代表性的。
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