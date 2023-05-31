鴻海劉揚偉大談NVIDIA：我們伺服器也搭載輝達晶片

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聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照

鴻海集團董事長劉揚偉今日指出，疫情發生三年多來，雖有許多挑戰，但腳步從不停止，舉辦三屆科技日、並設立研究院，他為此準備了九個主題，說明一年營運成果。

鴻海集團今（31）日舉行股東會，鴻海集團董事長劉揚偉上午一開場，就強調AI話題正熱，而鴻海自家的伺服器同樣是搭NVIDIA（輝達）的晶片，鴻海的伺服器營收兩年前就突破新台幣1兆元，是全球最大的伺服器製造商，如今雲端服務供應商（CSP）產品將是鴻海在資通訊本業一個重要的成長動能。

鴻海集團今（31）日舉行股東會，鴻海集團董事長劉揚偉帥氣登場，在影片中演繹一日行程，且焦點著中在嶄新的電動車產品：劉揚偉從早晨出門、開車、試駕、打方向盤燈、轉彎、甚至對旁邊的同仁討論電動車開等閒話家常，所有畫面都交織出現豔紅、深黑、雪白的鴻海電動車。他自己也以「試駕手」、aka鴻海董事長身份，在影片向股東們提前揮手，還讚美自家車子「我覺得是蠻好開的喔！」、「黏腳的感覺。」

他在股東會現場強調，鴻海的電動車已增加到5部，從汽車、小巴、自駕車、農用曳引車等產線，產品多元。公司也投入軟體研發，擴大服務及專案，軟體可以提升鴻海加值。

他再提到電動車時，也提到車聯網軟體和AI技術，「最近我們也看到NVIDIA（輝達）提到軟體的重要性。發展電動車的道路上，一定要發展軟體、才能發展鴻海價值，」他說。

劉揚偉說，AI、元宇宙加速成長、電動車興起，都需要大量且穩定的高速運算和數據中心。

鴻海科技集團日前即宣布，旗下鴻海研究院人工智能研究所攜手香港城市大學共同合作，首度推出新世代自動駕駛軌跡預測深度學習模型「QCNet」，並在全球規模最大，且最具挑戰性的兩大自駕車軌跡預測挑戰排行榜Argoverse 1與Argoverse 2，取得排名第一的佳績，準確度優於業界，未來可應用於集團電動車自動駕駛系統，大幅提升自駕決策的實時性與安全性。

鴻海 電動車 股東會

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