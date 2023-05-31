羅昇攜手思納捷、台車電 搶攻充電營運商機

看旺智慧能源市場，佳世達（2352）集團旗下羅昇（8374）宣布，與思納捷、台車電展開合作，除導入具市場潛力符合安規認證及安全性的高規格充電樁與週邊設備，亦結合思納捷的研發技術開發充電樁及能源管理系統，與台車電協助案場規劃及安裝建置，打造完整生態圈，增進商業場域充電站及營運服務管理效益，創造多元共融商機。

羅昇參加明基佳世達集團Computex Smart+展區，於5月30日至6月2日在台北南港展覽館1館4樓展示智慧製造暨能源解決方案，合力打造更智慧、更永續的未來。

透過協作式Robot + AI視覺檢測，利用AI智慧深度學習功能，實現全方位檢測生成數位履歷，縮短工站人力缺口提升檢測作業效率，人機協同作業有效解決空間不足與坪效利用；搭配思納捷雲端平台，綠能暨充電樁能源管理系統，即時用電資訊與電力調度，優化能源使用效率，實現製造場域與能源管理最佳結合。

隨著企業回流，台灣用電需求提高及全球碳中和的能源議題下，因應政府2050淨零碳排，儲能系統與能源管理設置已成智慧製造的重要考量，勞動人力不足的問題也層出不窮，如何在產業革新與專業人才銜接缺口中找到平衡，也成了企業發展的重要考量。

本方案集結網路佈建與雲端IoT平台，擷取設備資訊，即時提供設備資訊與能源需量控管，呈現數據可視化，AI分析預測判斷，提升整體能源使用效率，更整合靈活的達明機器人協作手臂與AI視覺進行外觀瑕疵檢測，經由軟體數據蒐集，建立數位履歷，透過智慧深度學習功能將不同檢測態樣比對訓練，大幅改善生產良率，優化並減少人工作業流程，創造現有人員更大價值，增進整體生產效能與能源利用，促進具包容性的永續工業化及推動創新。

未來羅昇將持續與合作夥伴，打造創新與提升產業附加價值的解決方案，持續深耕自動化及綠能產業，透過綠能管理，邁向永續智造，推動工業化創新，合力打造更智慧、更永續的未來。