快訊

輝達「3密友」曝光 黃仁勳親自解釋一身黑原因

近距離飛過機頭！美國軍方：中國戰機飛行員「挑釁」美偵察機

一帶一路再啟動：中國大陸擴張到中亞，註定要冒犯普亭？

輝達曝密友廣達、美超微、鴻佰 黃仁勳解釋一身黑原因

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
黃仁勳秀出手臂上的LOGO刺青。王郁倫攝影
黃仁勳秀出手臂上的LOGO刺青。王郁倫攝影

「現在是台灣的黃金時刻！」輝達創辦人黃仁勳旋風式橫掃 COMPUTEX，生成式AI及背後的龐大生態系正由他帶領的供應鏈夥伴獨領風騷，而相關供應鏈也浮上台面，鴻海集團旗下鴻佰（Ingrasys）負責GH200超級晶片及 HGX GH200 超級電腦生產，廣達集團旗下雲達及 Supermicro 針對企業市場開發的模組化 MGX 伺服器。

黃仁勳本周一席黑色勁裝在 COMPUTEX 會場，他出現在聯發科發表會與董事長蔡力行發表合作汽車產業，親自拜訪雲達科技攤位，同時6月1日將為 Supermicro 創辦人梁見後的演說站台，他所到之處都颳起旋風，黃仁勳創業以來合作20年以上合作夥伴浮上台面。

昨日他拜訪6年前與輝達合作第一台AI超級電腦 DGX1 的雲達科技，會晤廣達副董事長梁次震及雲達總經理楊麒令，對於為何一身黑皮衣，他也解釋原因「我不用一直決定顏色，減少做決定的時間。」且不論天候都穿黑外套，他幽默地說「因為我一直很cool」。

今年生成式AI應用從學術走下殿堂，進入廣泛的商業應用，輝達的 DGX AI 超級電腦畢竟昂貴，為將生成式AI應用推入雲服務業者資料中心、電信機房、企業，輝達發表 MGX 模組化架構超大規模 HPC AI 伺服器系統，搭載AI超級晶片 Grace Hooper，主要作為AI訓練及推理，廣達旗下雲達是第一波兩大合作夥伴之一預計2023年底量產。

「黃仁勳帶著我們往AI走。」廣達副董梁次震表示，跟輝達6年前合作第一個AI超級電腦 DGX1，現在合作 MGX1，將AI從超級大型資料中心走向主流市場，廣達也透露出貨伺服器中50%為AI應用，該比例高於同業，楊麒令也透露目前看來雲端資料中心業者資本支出上，會更將資源放在GPU伺服器擴充更勝於CPU。

而另一家 MGX 模組化架構伺服器首發合作夥伴 Supermicro 也在攤位展出雙Grace處理器及4張L40 GPU卡的 OVX 架構 MGX 伺服器，該架構適合數位孿生及物理模擬業務，不過由於GPU並非最新H100晶片，故雲達應該是此獨家以 Grace Hopper AI 超級晶片開發MGX伺服器業者。

據了解，兩家合作夥伴除具有優異的系統設計能力，Supermicro 跟廣達與輝達均是莫逆之交，在輝達20年前仍規模甚小，就願意傾力合作，是造就如今合作關係密切主因。

黃仁勳平民風格席捲，除了所到之處不拒絕與粉絲合影，他也首度將皮衣外套借楊麒令穿，楊麒令大嘆皮衣比想像重！原以為是羊皮輕巧，沒想到是牛皮又沈又重，他也認為黃一定有非常多套類似外套，且刻意挑如此有份量的外套不論天氣如何都一以貫之，應該有其他深刻的用意。

而黃仁勳黑色上衣是 BURBERRY 品牌，立刻被粉絲熱搜，黃仁勳也捲起袖子露出輝達LOGO刺青給楊麒令看，幽默問：你的（QCT刺青）在哪裡？

輝達力克AI應用普及兩條件：網路頻寬跟電力

業者指出，AI應用普及化兩大關鍵在於「網路頻寬」及「電力」，而輝達也傾力解決中。

生成式AI服務正從超級電腦（HPC）走向主流雲端CSP業者，黃仁勳表示，未提供優化的以太網路頻寬，為此輝達重新設計全新網路交換器及智慧資料處理器（DPU），提供跨雲跨地的元宇宙服務能力，未來只要透過瀏覽器，內容的投遞會更個人化，生成式AI服務能即時帶來全新世界。

黃仁勳表示，未來人類將跟AI合作，工作者未必需要高的軟體程式能力，AI就能與之協作，數位雙生的工廠可以在新品試產前就能模擬找出可能的錯誤，提早除錯，內容生成引擎讓遊戲開發的 Avatar Cloud Engine（ACE）也能立即辨識80種語言，提高玩家與遊戲角色（NPC）互動沉浸感，黃仁勳強調，未來世界將是全新的樣貌。

而 Grace Hopper AI 超級晶片模組，由鴻海集團旗下鴻佰位於新竹的工廠生產，該模組將用於輝達自家 DGX GH200 或雲達開發的 MGX 架構伺服器中，而黃仁勳在開幕演說中秀出容納256個 Grace Hopper 超級晶片的人工智慧超級電腦同時，桌上擺的 HGX GH200 也是是鴻佰代工。

黃仁勳被問及當前最大挑戰為何？他表示在於如何跟夥伴合作加速H100量產，他表示，超級電腦 DGX GH200 重量65磅、由3.5萬零件組成，這是由許多美國跟台灣夥伴一起合作開發完成，如何密切合作，加速 Grace Hooper 超級晶片量產，以滿足龐大的AI運算需求是下半年課題。

「現在是加速運算跟生成式AI轉類點」黃仁勳說，CPU為主的資料中心時代將結束，現在工作負載不斷增加，若增加CPU就會增加耗電，為要加速工作效率，GPU可以讓運算加快，自然就能省電，而隨超級電腦 Grace Hooper 中首度搭配Arm架構的Grace晶片，也意味更低成本更省電，能否顛覆現今以X86為主的伺服器帝國值得拭目以待。

Supermicro展出第一台OVX架構MGX模組AI伺服器，搭載兩顆Grace處理器跟4張L40繪圖卡。王郁倫攝影
Supermicro展出第一台OVX架構MGX模組AI伺服器，搭載兩顆Grace處理器跟4張L40繪圖卡。王郁倫攝影
輝達跟雲達關係密切，雲達是第一個DGX及MGX架構AI伺服器的開發夥伴，圖左為輝達創辦人黃仁勳，右為雲達總經理楊麒令。王郁倫攝影
輝達跟雲達關係密切，雲達是第一個DGX及MGX架構AI伺服器的開發夥伴，圖左為輝達創辦人黃仁勳，右為雲達總經理楊麒令。王郁倫攝影
鴻佰秀出水冷DGX SH200 AI超級電腦設計。王郁倫攝影
鴻佰秀出水冷DGX SH200 AI超級電腦設計。王郁倫攝影
黃仁勳（右）跟廣達副董事長梁次震（左）有20年交情，昨親自到攤位拜訪。王郁倫攝影
黃仁勳（右）跟廣達副董事長梁次震（左）有20年交情，昨親自到攤位拜訪。王郁倫攝影
黃仁勳展示輝達推出的AI超級電腦HGX SH200，由鴻佰代工。王郁倫攝影
黃仁勳展示輝達推出的AI超級電腦HGX SH200，由鴻佰代工。王郁倫攝影
鴻海集團旗下工業富聯（FII）旗下鴻佰科技幫輝達打造超級晶片Grace Hopper模組。王郁倫攝影
鴻海集團旗下工業富聯（FII）旗下鴻佰科技幫輝達打造超級晶片Grace Hopper模組。王郁倫攝影

AI 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

黃仁勳來台演講逛夜市…NVIDIA上漲超過30％！ 專家：市值增加900個宏達電

黃仁勳秀出刺青 親解皮衣祕密

AI競賽 輝達要英特爾跑快點

搭黃仁勳旋風 新光金董事林伯翰：新壽已提早布局AI

相關新聞

鴻海股東會狂推電動車！劉揚偉試駕讚「黏腳的感覺」

鴻海集團今（31）日舉行股東會，鴻海集團董事長劉揚偉帥氣登場，在影片中演繹一日行程，且焦點著中在嶄新的電動車產品：劉揚偉...

鴻海今先發！141家股東會市值合計12.09兆元！同步起跑

鴻海今（31）日舉辦股東會，由董事長劉揚偉親自主持，除了有接駁電巴專車MODEL T之外，會場也展示鴻海科技日所發表的三...

輝達多元下單 英特爾恐瓜分台積訂單

輝達執行長黃仁勳昨（30）日在全球媒體與分析師問答會議中透露，對與英特爾在晶圓代工合作採開放態度。輝達目前晶圓代工夥伴為...

攜手輝達 廣達躍AI伺服器一哥

輝達新推出「地表最強AI超級電腦」，廣達集團成為台灣第一家優先出貨廠商，近期訂單蜂擁，客戶詢問度不斷，旗下雲達昨（30）...

羅昇攜手思納捷、台車電 搶攻充電營運商機

看旺智慧能源市場，佳世達（2352）集團旗下羅昇（8374）宣布，與思納捷、台車電展開合作，除導入具市場潛力符合安規認證...

中環 COMPUTEX 新品搶市 全年有望轉盈

光碟片大廠中環（2323）攜手旗下Verbatim品牌首次聯合參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2023），憑藉中環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦