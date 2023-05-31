輝達曝密友廣達、美超微、鴻佰 黃仁勳解釋一身黑原因

「現在是台灣的黃金時刻！」輝達創辦人黃仁勳旋風式橫掃 COMPUTEX，生成式AI及背後的龐大生態系正由他帶領的供應鏈夥伴獨領風騷，而相關供應鏈也浮上台面，鴻海集團旗下鴻佰（Ingrasys）負責GH200超級晶片及 HGX GH200 超級電腦生產，廣達集團旗下雲達及 Supermicro 針對企業市場開發的模組化 MGX 伺服器。

黃仁勳本周一席黑色勁裝在 COMPUTEX 會場，他出現在聯發科發表會與董事長蔡力行發表合作汽車產業，親自拜訪雲達科技攤位，同時6月1日將為 Supermicro 創辦人梁見後的演說站台，他所到之處都颳起旋風，黃仁勳創業以來合作20年以上合作夥伴浮上台面。

昨日他拜訪6年前與輝達合作第一台AI超級電腦 DGX1 的雲達科技，會晤廣達副董事長梁次震及雲達總經理楊麒令，對於為何一身黑皮衣，他也解釋原因「我不用一直決定顏色，減少做決定的時間。」且不論天候都穿黑外套，他幽默地說「因為我一直很cool」。

今年生成式AI應用從學術走下殿堂，進入廣泛的商業應用，輝達的 DGX AI 超級電腦畢竟昂貴，為將生成式AI應用推入雲服務業者資料中心、電信機房、企業，輝達發表 MGX 模組化架構超大規模 HPC AI 伺服器系統，搭載AI超級晶片 Grace Hooper，主要作為AI訓練及推理，廣達旗下雲達是第一波兩大合作夥伴之一預計2023年底量產。

「黃仁勳帶著我們往AI走。」廣達副董梁次震表示，跟輝達6年前合作第一個AI超級電腦 DGX1，現在合作 MGX1，將AI從超級大型資料中心走向主流市場，廣達也透露出貨伺服器中50%為AI應用，該比例高於同業，楊麒令也透露目前看來雲端資料中心業者資本支出上，會更將資源放在GPU伺服器擴充更勝於CPU。

而另一家 MGX 模組化架構伺服器首發合作夥伴 Supermicro 也在攤位展出雙Grace處理器及4張L40 GPU卡的 OVX 架構 MGX 伺服器，該架構適合數位孿生及物理模擬業務，不過由於GPU並非最新H100晶片，故雲達應該是此獨家以 Grace Hopper AI 超級晶片開發MGX伺服器業者。

據了解，兩家合作夥伴除具有優異的系統設計能力，Supermicro 跟廣達與輝達均是莫逆之交，在輝達20年前仍規模甚小，就願意傾力合作，是造就如今合作關係密切主因。

黃仁勳平民風格席捲，除了所到之處不拒絕與粉絲合影，他也首度將皮衣外套借楊麒令穿，楊麒令大嘆皮衣比想像重！原以為是羊皮輕巧，沒想到是牛皮又沈又重，他也認為黃一定有非常多套類似外套，且刻意挑如此有份量的外套不論天氣如何都一以貫之，應該有其他深刻的用意。

而黃仁勳黑色上衣是 BURBERRY 品牌，立刻被粉絲熱搜，黃仁勳也捲起袖子露出輝達LOGO刺青給楊麒令看，幽默問：你的（QCT刺青）在哪裡？

輝達力克AI應用普及兩條件：網路頻寬跟電力

業者指出，AI應用普及化兩大關鍵在於「網路頻寬」及「電力」，而輝達也傾力解決中。

生成式AI服務正從超級電腦（HPC）走向主流雲端CSP業者，黃仁勳表示，未提供優化的以太網路頻寬，為此輝達重新設計全新網路交換器及智慧資料處理器（DPU），提供跨雲跨地的元宇宙服務能力，未來只要透過瀏覽器，內容的投遞會更個人化，生成式AI服務能即時帶來全新世界。

黃仁勳表示，未來人類將跟AI合作，工作者未必需要高的軟體程式能力，AI就能與之協作，數位雙生的工廠可以在新品試產前就能模擬找出可能的錯誤，提早除錯，內容生成引擎讓遊戲開發的 Avatar Cloud Engine（ACE）也能立即辨識80種語言，提高玩家與遊戲角色（NPC）互動沉浸感，黃仁勳強調，未來世界將是全新的樣貌。

而 Grace Hopper AI 超級晶片模組，由鴻海集團旗下鴻佰位於新竹的工廠生產，該模組將用於輝達自家 DGX GH200 或雲達開發的 MGX 架構伺服器中，而黃仁勳在開幕演說中秀出容納256個 Grace Hopper 超級晶片的人工智慧超級電腦同時，桌上擺的 HGX GH200 也是是鴻佰代工。

黃仁勳被問及當前最大挑戰為何？他表示在於如何跟夥伴合作加速H100量產，他表示，超級電腦 DGX GH200 重量65磅、由3.5萬零件組成，這是由許多美國跟台灣夥伴一起合作開發完成，如何密切合作，加速 Grace Hooper 超級晶片量產，以滿足龐大的AI運算需求是下半年課題。