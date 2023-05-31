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高通揪台廠 攻行動PC領域

經濟日報／ 記者吳凱中鐘惠玲/即時報導

高通在手機晶片市場實力堅強，也揪供應鏈廠商持續進攻常時聯網、行動PC領域，當中包括10多家台廠。高通指出，該公司切入PC領域發展，2024年將會出現轉捩點。在AI浪潮中，PC的使用經驗會被AI與生成式AI所改變，而高通的驍龍產品會領導智慧運算的變革新紀元。

高通資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理 Alex Katouzian 昨（30）日在 Computex 2023主題演講表示，目前PC產業正處於一個轉折點。過往高通在手機領域累積的經驗，是其在PC領域發展的基礎，驍龍運算平台會提供頂尖的效能與功耗表現，來因應AI加速運算的需求。

高通的行動PC布局，外界預期該公司下一代PC運算產品將是驍龍 8cx Gen4。在高通昨日於演講中列出的驍龍運算生態鏈中，相關台廠包括華碩（2357）、宏碁、仁寶、廣達、緯創、英華達、譜瑞、威鋒、瑞昱、新唐、聯陽、致伸、友達等。

儘管搭載高通晶片的NB目前銷量並不算多，但經過該公司多年來積極推廣下，其NB生態系合作夥伴，在OEM廠商部分包含台灣品牌雙A、戴爾、HP、聯想、微軟、三星及小米，除了蘋果之外，全球前五大PC品牌廠幾乎都有跟高通合作。代工廠方面則有仁寶、廣達、緯創、英業達等。

不具名的品牌業者分析，相比於高通先前推出的NB處理器，業者普遍接受程度不高，驍龍 8cx Gen 4 才是現在品牌商投入研發資源的產品。依照高通先前釋出的時程來看，新款NB處理器預料將於今年第3季底、第4季發布，而搭載其新款處理器的筆電產品則將在2024年陸續推出。

至於競爭對手聯發科與AI指標公司輝達聯手攻車用，Alex Katouzian 回應說，其實現在相當多車廠就已與高通有合作關係，正持續擴展車用市場，其目前態勢遠超過其他競爭對手，該公司會持續投資車用產品，並與生態系緊密合作。

另外，高通特別提到AI的未來發展將會是混合式，也就是混合式AI的概念，一部分AI搭載在邊緣裝置上，一部分則在雲端，裝置上可收集使用者資料，確保回應能針對使用者來客製化。大部分的資料處理在邊緣就可以達成，裝置做不到的部分就交給雲端AI來處理。

AI是當今熱門話題，高通邀請奧斯卡影后楊紫瓊擔任其AI大使，宣傳該公司的AI技術與願景。在高通昨日的主題演講開場，楊便透過影片強調，該公司的技術讓人們更得以智慧連網，其AI技術應用始於手機，逐步推廣到更多領域，如車輛、穿戴裝置、智慧城市、遠距視訊等。

高通 AI

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