林孝信傳承下一代 林建涵接掌中保科董座

中保科技集團（9917）今(30)日舉行股東會，並進行全面董監改選，新的董事會也同時選出新任董事長，由原中保科技副董事長林建涵接任接掌兵符，這也象徵中保科技集團全面進入世代交替穩健前進，也成為企業界典範。

中保科技公告中保科新任董事分別為欣蘭投資林建涵、源信投資林明昇、承信投資、日商SECOM株式會社佐藤貞宏、中田貴士、小野寺博史，欣蘭企業徐蘭英、杜恒誼 ，新任獨立董事則有陳田文、江雍正 蔣光澤，新任董事互選董事長、副董事長各一人，分別由林建涵、林明昇擔任。

中保科新任董事長林建涵1979年次，英國密德塞克斯大學行銷管理研究所碩士畢業，2003年進入中保科，從基層企劃員、管理師一路歷練到執行長、副董事長，並從系統保全本業延伸到AI智慧監控系統，帶領團隊全面布局智慧城市，與全台各縣市政府合作建構智慧城市，從累積技術與實績，帶領中保科成為智慧城市的領航者。

林建涵表示，未來除了專注於系統保全本業，並且持續成長外，我們會跟著政府的腳步政策前往，這是很重要的，配合政府發展減碳綠能，也就是讓智慧城市走向ESG，另外就是資安產業也是從中保科技的核心出發，無論實體的保全守護或是虛擬世界的線上保華資安，這些做法都是跟著政府腳步，跟著時代走找到突破跟創新。