林孝信傳承下一代 林建涵接掌中保科董座

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中保科林孝幸傳承下一代（中保科提供）
中保科林孝幸傳承下一代（中保科提供）

中保科技集團（9917）今(30)日舉行股東會，並進行全面董監改選，新的董事會也同時選出新任董事長，由原中保科技副董事長林建涵接任接掌兵符，這也象徵中保科技集團全面進入世代交替穩健前進，也成為企業界典範。

中保科技公告中保科新任董事分別為欣蘭投資林建涵、源信投資林明昇、承信投資、日商SECOM株式會社佐藤貞宏、中田貴士、小野寺博史，欣蘭企業徐蘭英、杜恒誼 ，新任獨立董事則有陳田文、江雍正 蔣光澤，新任董事互選董事長、副董事長各一人，分別由林建涵、林明昇擔任。

中保科新任董事長林建涵1979年次，英國密德塞克斯大學行銷管理研究所碩士畢業，2003年進入中保科，從基層企劃員、管理師一路歷練到執行長、副董事長，並從系統保全本業延伸到AI智慧監控系統，帶領團隊全面布局智慧城市，與全台各縣市政府合作建構智慧城市，從累積技術與實績，帶領中保科成為智慧城市的領航者。

林建涵表示，未來除了專注於系統保全本業，並且持續成長外，我們會跟著政府的腳步政策前往，這是很重要的，配合政府發展減碳綠能，也就是讓智慧城市走向ESG，另外就是資安產業也是從中保科技的核心出發，無論實體的保全守護或是虛擬世界的線上保華資安，這些做法都是跟著政府腳步，跟著時代走找到突破跟創新。

中保 智慧城市

延伸閱讀

中華資安國際自研產品 SecuTex 榮獲COMPUTEX Best Choice Award

中保科配發5元股利 林孝信：多元化布局

國產股東會通過配息2元 看好都更社宅題材房市有撐

友通 Computex 展出5G智慧共桿 秀AI邊緣運算與5G實力

相關新聞

迎合AI浪潮 力積電推出3D AI Accelerator技術平台

搶搭AI市場快車，力積電（6770）領先全球業界結合40奈米邏輯、25奈米DRAM製程，以晶圓堆疊技術（Wafer-on...

黃仁勳獲「台灣之光」封號 彭博點出與賈伯斯相似之處

人工智慧（AI）狂潮引爆輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）的需求，使該公司市值躍居新高，也讓黃仁勳有了「1兆男」和...

彭博：黃仁勳旋風式訪台 有如搖滾巨星受全台熱情歡迎

彭博資訊報導，台南出生的輝達執行長黃仁勳旋風式訪台，所到之處不論是電腦展會場走廊或夜市小吃攤，都有大批粉絲與媒體記者追隨...

大摩：未來五年汽車HPC成長大爆發 台廠三傑受惠

輝達、聯發科（2454）強強聯手攻車用市場，引發市場熱議。摩根士丹利證券直指，未來五年內，汽車高效能運算（HPC）成長大...

Google實習生月領10萬 他驚才大三贏過同業？網：還不知未來在哪

Google以優渥的薪資福利、開放自由的風氣為人所知，是不少人想擠進的夢想企業。一名網友在PTT分享從友人得知的消息，傳聞現下Google的實習生除了月領...

勤業眾信：布局保護營業秘密管理 建構永續發展基石

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司今（30）舉辦「打造企業永續經營根基－營業秘密進階管理」研討會，內容指出，依據世界智慧財...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦