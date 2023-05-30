千附精密股東常會通過配發5.4元股息 國防、航太看旺

精密零組件整合製造廠千附精密（6829）去年每股稅後純益6.11元，股東常會今(30)日通過，配發5.4元現金股利。展望今年，法人估，除了光電、半導體持平之外，其餘包括國防及航太都會成長，全年營收應有高個位數增長。

千附精密去年營收為17.83億元、年增4.3%，創歷史新高，平均毛利率為31.97%，優於2021年度28.71%，稅後純益3.55億元，每股稅後純益6.11元。為了穩定發展並保障股東利益最大化，股東常會通過配發5.4元股息。

展望今年，千附精密董事長張瓊如表示，半導體設備產品在各項新增製程逐步獲得客戶認證，將可為客戶提供更完整的製造服務，並持續深化「提供各產業領導者關鍵零組件整合製造服務」的定位和競爭優勢。

雖然全球半導體產業面臨庫存調整及資本支出轉弱的威脅，但公司仍致力於業績穩定成長。國防與航太關鍵零組件部分，受到地緣政治區域衝突劇烈，與解封後航空旅遊需求增加，以及客戶來料逐漸穩定帶動，整體營收可望持續成長。

至於光電設備產品部分，張瓊如說，千附精密將持續配合客戶開發新製程，雖然短期全球面板產業資本支出疲弱，但隨著產業先進製程技術的導入，公司仍致力業績穩定成長。

千附精密指出，近四年陸續接獲洛克希德馬丁公司發射器前後束框等產品，另外也與雷神及另一家全球前五大國防產業公司洽談新產品及新訂單中。而因應客戶需求，千附精密斥資10億元啟動嘉義建廠計畫，預計下半年交地、力拚年底前建廠；新廠規劃2025年完工、2026年開始貢獻營收，主要滿足半導體與國防產業需求，初期可挹注至少10億元年產值。

千附精密主要生產光電顯示器設備、半導體設備零組件、國防零組件及航太零組件。其中，光電顯示器有95%為美商應材；半導體為蝕刻、薄膜製程設備及真空腔體。國防部分客戶為洛克希德馬丁，主要為PAC－3愛國者控制箱、飛彈相關零組件；航太則為客機零組件及機身結構件。